汪小菲想再辦婚禮被大S打槍　網友嘆息：他不了解老婆

汪小菲和大S個性、身家背景迥異，卻攜手走過11年婚姻，如今決定離婚，粉絲惋惜沒有走到最後，也有人早就看出他個性浪漫、疼愛老婆，對大S相當呵護、言聽計從，卻不是很了解另一半，能夠撐了這麼久，已經很不容易。





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▲汪小菲去年表示想在海南島重辦婚禮，結果被大S拒絕。（圖／翻攝汪小菲微博）

▲汪小菲想重辦婚禮被大S拒絕，粉絲笑他不懂老婆心情。（圖／翻攝汪小菲微博）

當年兩人見面4次，認識沒多久就決定結婚，本想低調成婚的大S，不打算辦喜宴，為了滿足汪小菲及張蘭的期望，才配合辦了海南島婚禮，結果大肆宴客卻不開放媒體，搞得中港台狗仔兵荒馬亂，當天風勢太大，拱形花環差點被吹倒，大S婚紗被吹拂到蒙住爸爸的臉，成就了一場「史上最凌亂婚禮」，但對於注重儀式感的汪小菲而言，這場婚禮算是成就一個夢想。





汪小菲去年回海南島出差，透露當初結識一個月時，邀請大S等人在北京涮肉，兩人拍了合照，接受眾人祝福，浪漫的大S說「那就是我夢想的婚禮了」。但他喜歡熱鬧、喜歡海，才會邀請眾多親友在海南島辦婚禮，「她不喜歡高調，但是還是家人都來，賓主盡歡，都特別開心」，10年後，汪小菲重回舉辦婚禮的海棠灣酒店，感性告白「我欠她個婚禮，就我們兩個人光腳踩在沙灘上看海」，結果大S留言回覆「萬萬不可！」





▲大S（右圖）和汪小菲閃婚，但似乎並不太了解大S的習性。（圖／NOWnews資料照、大S微博）

粉絲當時感嘆，汪小菲似乎不了解大S，她向來膚白貌美，並不愛戶外活動，「你老婆不喜歡曬太陽這個點，這麼多年還get不到嗎？」「那得選個陰天，要不然腳踩沙灘看海曝曬，她可能會逃婚」、「直男就是直男，不懂大S女人的愛膚白貌美的心！」



