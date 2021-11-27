醫療科技展12月2日登場　各大廠秀實力、聚焦後疫情布局

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台塑企業指出，相關綜合輔助診斷系統，目前已初步應用於「X光推論骨質疏鬆」與「健檢資料預測疾病風險」兩項主題上。未來台塑目標要將AI走入民眾生活，讓健康管理及健康促進可以普及化、價格親民化，真正落實預防醫學「健康、美麗、抗老化」的終極目標。
同時，台塑企業在展場以台塑健康樂活館形式，透過六大主題：防疫守護、個人健管、職場健康、養生樂活、產學研發、社區關懷，將預防醫學的發展及執行成果一次在國人面前呈現。同時展出三校近年投入健康促進與醫學研究發展的最新成果，秀出台塑在「產、醫、學」資源整合上的努力，也為國內預防醫學領域提出具體的貢獻。
另外，明基佳世達集團將偕同佳世達醫療器材事業群、智能方案事業群、明基三豐、明基透析、怡安醫療器材、明基口腔、明基健康生活、凱圖國際、虹韻助聽器、華鋒科技、國韶實業、醫強科技、浚鴻數據等集團企業，聯合展示明基佳世達集團全方位的醫療旗艦產品。
明基佳世達集團指出，屆時將呈現集團對疫情與疫後趨勢的布局與發展，聯合明基與佳世達集團各醫療事業單位強大的醫電整合能量，聚焦在三大主題：智慧醫療、健康防疫、樂活美學，展示包括：智慧手術室、智慧藥局、AI智慧健檢中心、智慧透析中心、AI智慧醫療影像中心、健康防疫口罩、醫療耗材、醫療消毒液、智慧醫美中心、數位植牙矯正中心和數位聽力中心等11大展區，呈現明基佳世達集團最具「醫療 X 科技」的特色產品與服務。
至於麗臺科技近年擴大布局醫療事業有成，除擁有醫療自有品牌amor外，血氧儀品牌Alvital也在市場上備受肯定，並將於台灣醫療科技展展出後疫情檢測服務方案，包含Covid-19疫情的快樂缺氧檢測，施打疫苗追蹤的心電圖、身心壓力與雲端AI風險分析方案及B2B平台管理，同時提供個人居家心血管健康照護方案等。
麗臺科技指出，台灣第一台內建台灣健保卡讀卡功能的心電圖機 HRV Guard將在展場亮相。其具備高效率與方便心臟檢測方式，只需短短30秒，即可利用心電訊號測得使用者平均心率、心率變異度、心電圖、心跳不規律等生理資訊，利於醫療診所與相關機構應用，並支援3/5分鐘頻譜量測與追蹤使用者的狀態，提供數值作為臨床診斷參考。後疫情租賃服務則納入血氧應用與AI雲端報表，擴大應用範疇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。