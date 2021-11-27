39歲成法最年輕總統！妻大他24歲　馬克宏禁忌之戀成看點

我是廣告 請繼續往下閱讀
1977年12月21日，馬克宏出生在法國中部小城，一個小康的中產階級家庭，父親是皮卡第大學的神經學教授，母親則是醫學博士。馬克宏天資聰穎，從小到大都是人生勝利組，不只書讀的好，在音樂、戲劇方面也頗有天賦。15歲那年，馬克宏因為加入學校的戲劇社，認識了在該所學校任教的布莉姬特‧托涅(Brigitte Trogneux)，沒想到從此展開一段禁忌的師生之戀。
當年，馬克宏不過是個青少年，而39歲的布莉姬特已是有著3個小孩的有夫之婦。與馬克宏一樣，布莉姬特也來自中上階級家庭，父親是家傳巧克力製造廠第5代的負責人，她21歲就嫁給銀行家安德烈-路易·奧齊埃(André-Louis Auzière)，婚後育有1男2女。36歲時，布莉姬特考取教師資格，進入北部大城亞眠(Amiens)一所中學任教，卻遇上了改變她平穩人生的男子。
馬克宏的戲劇天賦與熱誠，讓布莉姬特驚為天人，原本她以為，馬克宏就跟一般學生一樣，只是3分鐘熱度，過不了多久就會覺得無聊而放棄；然而，馬克宏卻並不如布莉姬特預料的那樣，2人花了許多時間認真討論劇本，布莉姬特完全被馬克宏的聰明折服，馬克宏也對這位女教師心生愛慕，漸漸的，2人的心越走越近。
相差24歲的師生戀，加上女方又是有家庭的人，著實讓雙方家人難以接受，為了讓兒子遠離布莉姬特，馬克宏的父母決定把他送到巴黎，繼續完成中學學業，臨行之前，17歲的馬克宏向布莉姬特承諾，無論未來如何，他一定會娶她為妻。
雖然有來自父母的壓力和遠距離的挑戰，但馬克宏確實兌現了他的諾言，去巴黎讀書後，馬克宏依然經常打電話給布莉姬特，有時一講就是好幾小時，耐心十足的馬克宏，一點一滴融化了布莉姬特，就連她都不敢相信，少年馬克宏會如此有決心和毅力。
從巴黎第十大學和巴黎政治學院畢業後，馬克宏於2004年獲得進階公務員資格，2004年至2008年在法國經濟財政部擔任財政督察。馬克宏與法國第24任總統歐蘭德(François Hollande)關係匪淺，在歐蘭德所屬的法國社會黨擔任要職，並於2012年至2014年出任總統府副秘書長，2014年更成為法國經濟財政部部長。
馬克宏仕途順遂，平步青雲，但他並沒有因此忘記年少時對愛人的承諾。2007年，54歲的布莉姬特結束與銀行家的婚姻關係，同年10月，馬克宏迎娶了布莉姬特，這段長跑10多年的愛情終於修成正果。馬克宏與布莉姬特沒有子女，但布莉姬特與前夫生的孩子幾乎各個比他年長，成為國際政壇一個罕見而有趣的現象。
馬克宏對待愛情執著的態度，一如他在法國政壇的拚勁，一樣持久且充滿熱力。不過這段與眾不同的愛情故事，在馬克宏出面競選法國總統前，並不太為人所知，多年來，馬克宏夫婦的行事作風都相當低調，直到決定競選後，媒體開始關注馬克宏的一切，包括他的私人領域，他與妻子的關係也被推到世界媒體的鎂光燈下，為原本嚴肅乏味的總統大選，增添了不一樣的話題；儘管部分人士質疑，馬克宏是藉私事炒作選舉，但未能阻礙這顆政壇新星的崛起。
2016年4月，馬克宏辭去經濟部長一職，發起「前進運動」，宣布隔年角逐總統寶座。當時的馬克宏雖然有政府公職經驗，但仍是個默默無名的菁英技術官僚，政壇經驗不算豐富，因此並不被看好；然而，受馬克宏吸引的年輕選民漸漸凝聚成一股強大力量，讓馬克宏的人氣扶搖直上，布莉姬特也站在身後默默支持丈夫。後來，39歲的馬克宏成功當選為第25任法國總統，在慶功宴上，馬克宏當眾表達對妻子的愛意，聲稱若沒有這位最堅定的支持者，就沒有今天的馬克宏。
從10幾歲到30幾歲，馬克宏頂住各種壓力，與年長他24歲的布莉姬特攜手人生旅途，後來他的熱情與衝勁也同樣感染了法國，為他贏得許多法國人民的支持。也許看在東方人眼裡，這段感情有所謂的道德倫理瑕疵，但對生性浪漫的法國人而言，只要真心相愛，年齡並不是問題。
馬克宏曾在受訪時表示：「這段愛情一開始是隱晦且深藏的，還經常被人錯誤理解」，對於布莉姬特，馬克宏除了深情，還有許多感激，在這段飽受爭議的關係中，他相信女方承受比他更大的壓力和指責，甚至是訕笑和辱罵，有她在身邊，馬克宏有自信能帶領法國，走出一條屬於自己的坦途。