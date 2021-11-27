林智鴻五甲聯絡處成立　鄉親熱鬧相挺「四個不同意」

為強化鄰里服務，同時響應民進黨中央規劃「四個不同意、台灣更有力」公投宣講，高雄市議員林智鴻五甲聯絡處今(27)日成立並規劃首場公投說明會，他強調，這次四個公投案將決定台灣未來，包括能源轉型路線、台灣走向世界的路線、公民充分自主的重要三大路線，兩個抉擇，請大家為了孩子、長輩，我們的下一代，一起站出來投下「四個不同意」！
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-27 18:38:59
為了讓鄉親更了解四大議題正確資訊，林智鴻特別在五甲舉辦說明會，立法委員趙天麟、王定宇、許智傑、台北市議員阮昭雄、政治評論家溫朗東到場助講，共同向市民呼籲，12月18日投下不同意「重啟核四、三接遷移、反美豬、公投綁大選」，捍衛台灣的未來。
林智鴻表示，現在市長陳其邁積極拚市政，台積電將在高雄投資，還有各項投資案，未來的高雄就是帶領台灣經濟最重要的一顆星；以及各項建設，加速捷運黃線提前在2022年動工，是鳳山人的驕傲、五甲發展的關鍵。他也透漏好消息，國泰重劃區「鳳山中城計畫」將有外商投資，公12貨櫃主題特色公園已經動工，未來鳳山就是高雄邁進最閃亮的那顆星星，為了地方的發展、市民的權益、下一代更優質的生活，他將繼續替市民打拼衝在前頭！
趙天麟特別肯定，林智鴻重視親子活動和特色公園，讓親子在安全又具特色的公園休憩活動，同時爭取地方建設，包括督促捷運黃線2022年提早正式動工、台鐵高雄機廠、「鳳山中城計畫」已在都市審議階段，包括交通、水利、公園環境，各個層面都照顧。他與智鴻共同推動氫能，盼規劃鳳山作為「氫能示範區」，將持續力推實現。
王定宇說，很感動看到這麼多在地市民挺勇敢又認真的林智鴻，現在他成立五甲聯絡處，據點多服務近更紮實。最關鍵的是12月18日四項公投案，對台灣的未來真的很重要，他強調，開放美國豬，遵守國際貿易規範，可以促進台灣在國際貿易的關係，希望大家要站出來投下「四個不同意」，讓國民黨不要再亂下去！