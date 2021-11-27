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金馬紅毯／林柏宏壓力大到秒睡　搭百萬胸針任最帥主持人

▲林柏宏首度擔任金馬主持人，心情有點緊張。（圖／NOWnews影像中心）
▲林柏宏首度擔任金馬主持人，心情有點緊張。（圖／NOWnews影像中心）

記者江芷稜/綜合報導

2021-11-27 18:31:38

第58屆金馬獎於今（27）日晚間7點在國父紀念館登場，紅毯則是在下午5點半開始，紅毯主持人由楊千霈、徐鈞浩擔任。曾以《六弄咖啡館》獲金馬「最佳男配角」的林柏宏，這次擔綱主持人重任，他帥氣穿著全套PRADA品牌服裝亮相紅毯，搭配Cartier價值166萬元的鑽石胸針，帥氣貴公子形象深映人心。

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▲林柏宏比出58手勢，象徵金馬獎第58屆。（圖／NOWnews影像中心）
▲林柏宏比出58手勢，象徵金馬獎第58屆。（圖／NOWnews影像中心）

林柏宏首次擔綱主持重任，楊千霈透露，許多好朋友都為他緊張，連演出《青春戀》的李沐也很掛心，不過觀賞完彩排狀況，稱讚他蠻穩定的，林柏宏立刻放下成熟形象，流露出大男孩的語氣詢問「你有看到嗎？還可以嗎？那我就放心了，前輩！」

林柏宏表示最近每天睡超好，因為白天背稿、彩排壓力太大、很緊張，一收工就放下壓力秒睡，每天起床、睡前第一件事，就是躺在床上背完稿才睡，已經到很深沈的狀態。主持人陶晶瑩也為他鼓勵，他認為典禮的每個環節都是重點，希望每個梗都有迴響，走紅毯在禮車裡面還背台詞儘管內心些許緊張，林柏宏走上紅毯前，還在車內猛背主持稿，一走上紅毯就恢復招牌陽光笑容，表示會穩住金馬典禮氛圍，「我就是要努力讓大家都不緊張，自在、開心，享受這個典禮，所以我千萬不能緊張」。

他今晚穿著全套PRADA服裝亮相，包括劍領晚宴西裝套裝（價值12,5000元）、密釘鑲水晶飾領襯衫（價值5,2000元）、水晶綴飾樂福鞋（價值60,000元）、絲綢領結（價值8,200元）；搭配Cartier頂級珠寶系列DAHLIA鑽石胸針（價值1,660,000元）、Trinity經典陶瓷戒指（價值40,900元）、Clash de Cartier戒指（價值107,000元）、Pasha de Cartier計時功能腕錶（價值293,000元）。

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