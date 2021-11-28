阿聯抗疫成果　符合資格民眾100%至少打一劑疫苗

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阿聯是全球疫苗接種率名列前茅的3個國家之一。在疫情向全球擴散時，最早為居民和公民免費接種的國家就包括阿聯在內，當時施打的是中國國藥（Sinopharm）疫苗。
阿聯健康暨疾病預防部（MoHAP）今天宣布，過去24小時已施打1萬9694劑疫苗。至今施打疫苗總數為2180萬劑，分配率為每100人220.44劑。
阿聯「海灣時報」報導，迄今為止，阿聯90.18%符合條件者已完整接種疫苗；健康暨疾病預防部過去過去24小時又進行了26萬3429次核酸檢測。這種大力推進的接種和篩檢行動使得新增病例數大幅減少，當局通報的新增確診病例為70起，沒有死亡病例。
阿聯一開始就參與了疫苗研發工作，健康暨疾病預防部曾參與國藥第3階段臨床試驗。當局批准緊急使用授權後，第一線醫療人員去年9月中開始率先施打。
杜拜（Dubai）去年12月成為阿聯第一個批准使用美國輝瑞（Pfizer/BioNTech）疫苗的大公國。阿聯當局接著核准了俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）以及美國莫德納（Moderna）等疫苗，其中國藥和輝瑞疫苗已可供兒童施打。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1101127