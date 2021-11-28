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阿聯抗疫成果　符合資格民眾100%至少打一劑疫苗

▲阿拉伯聯合大公國的防疫工作獲得重大成果，符合接種資格人口已100%施打至少一劑疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿拉伯聯合大公國的防疫工作獲得重大成果，符合接種資格人口已100%施打至少一劑疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-28 09:52:23

（中央社杜拜26日綜合外電報導）COVID-19新變異株Omicron來勢洶洶之際，「海灣時報」（Khaleej Times）報導，阿拉伯聯合大公國的防疫工作今天獲得重大成果，符合接種資格人口已100%施打至少一劑疫苗。

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阿聯是第2個獲得這種成果的地方，僅晚於英國海外領土直布羅陀（Gibraltar）。不過直布羅陀人口僅較3萬3000名略多，阿聯人口則超過980萬。

阿聯是全球疫苗接種率名列前茅的3個國家之一。在疫情向全球擴散時，最早為居民和公民免費接種的國家就包括阿聯在內，當時施打的是中國國藥（Sinopharm）疫苗。

阿聯健康暨疾病預防部（MoHAP）今天宣布，過去24小時已施打1萬9694劑疫苗。至今施打疫苗總數為2180萬劑，分配率為每100人220.44劑。

阿聯「海灣時報」報導，迄今為止，阿聯90.18%符合條件者已完整接種疫苗；健康暨疾病預防部過去過去24小時又進行了26萬3429次核酸檢測。這種大力推進的接種和篩檢行動使得新增病例數大幅減少，當局通報的新增確診病例為70起，沒有死亡病例。

阿聯一開始就參與了疫苗研發工作，健康暨疾病預防部曾參與國藥第3階段臨床試驗。當局批准緊急使用授權後，第一線醫療人員去年9月中開始率先施打。

杜拜（Dubai）去年12月成為阿聯第一個批准使用美國輝瑞（Pfizer/BioNTech）疫苗的大公國。阿聯當局接著核准了俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）以及美國莫德納（Moderna）等疫苗，其中國藥和輝瑞疫苗已可供兒童施打。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1101127

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