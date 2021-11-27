T1／全明星藍隊選手到場支持 錢薇娟：體育和娛樂分不開
T1聯盟元年開幕戰今日在天母體育館熱鬧開打，中場休息時會長錢薇娟也在媒體室受訪，她對於今天的比賽內容和整體氛圍感到滿意，也感謝聯盟所有人員在這段時間內的努力。
記者黃建霖/台北報導
2021-11-27 19:42:04
今天全明星運動會第一季藍隊選手正義、王宣、夏和熙、Kimi、安乙蕎等人，也來到現場看球。錢薇娟開心的表示，就如同NBA一樣，現在體育和娛樂是密不可分的，「就像麥迪遜廣場花園也有很多藝人、導演到場看球，現場星光閃閃」。
上半場台啤英熊僅領先高雄全家海神8分，攻防水準也相當高，對此錢薇娟也認為本場比賽強度高，自己很滿意。「比較可惜的就是我們洋將到位比較慢，像是台啤的才來一周而已，因此今天能呈現這樣的強度真的相當不錯」。
「雖然還有很多進步空間，從11月的熱身賽到今天才經過1、2周，這麼短的時間能快速修正、調整，作為會長我真的要給我們團隊拍拍手。」錢薇娟如此說道。
上半場比賽兩隊呈現一場高比分的對決，台啤洋將士東崁下全隊最高的27分，而米丘也有16分進帳；海神方面；庫薩斯進帳20分11籃板，胡瓏貿也有15分10籃板。兩節打完主場軍以68:60領先。