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開車直行「未打轉彎燈」 遭罰！內行點1細節：花錢買經驗

▲彰化民眾直行開車卻遭開罰「未打轉彎燈」，內行人則指出地上1標線是違規重點。（圖／取自《彰化人大小事》）
▲彰化民眾直行開車卻遭開罰「未打轉彎燈」，內行人則指出地上1標線是違規重點。（圖／取自《彰化人大小事》）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 19:58:14

道路駕駛為求安全，有許多安全法規需要特別注意，但民眾卻常常因為道路號誌、標線眾多而搞混。近日，就有彰化民眾收到違規罰單卻滿頭問號，明明自己是直行車，為何還被開了一張「未打轉彎燈」?內行人一看罰單照片卻立刻點出「1細節」，確定違規！

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根據原PO於《彰化人大小事》發文表示，自己車子直直開卻遭罰未打左轉燈，讓他收到後十分傻眼，從原PO的罰單照片中可以看出，因「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」，遭民眾檢舉後開罰1200元，貼文一出立刻引起熱議。

▲內行人則解釋未依地上車道線方向行駛，等同於轉換車道需要打燈警示。（圖／取自《彰化人大小事》）
▲內行人則解釋未依地上車道線方向行駛，等同於轉換車道需要打燈警示。（圖／取自《彰化人大小事》）
熱心網友則解釋，只要跨越車道線就需要打號誌燈，「跨過線就是要打燈，基本上就這個原則不會錯」、「看到虛線都要打，陷阱很多，這種隨便抓都有」、「跨越車道線，要打燈阿」、「只要有跨越線的動作都要打方向燈」、「花錢買經驗」、「學到知識了，原來遇到跨線就要打燈」、。

實際上根據道路交通安全規則，汽車行駛時因該要「順應車道」行駛，若是未根據路面車道線行駛，等同於要變換車道行駛，根據道路交通規則109條應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至完成轉彎或變換車道之行為。

但也有不少網友幫原PO喊冤，「矯枉過正的檢舉制！請大家支持修正」、「不太懂這裡劃虛線的目的」、「只能說台灣道路設計很不良，從一般道路就知道了」、「那條路正常應該是要上國道，搞不懂為何這樣畫線，反而旁邊是便道」。（編輯：鍾怡婷）

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