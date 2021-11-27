T1／庫薩斯1.8秒關鍵罰球氣走台啤　海神拿下歷史性首勝

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次節李啟瑋繼續在外線殺傷對手，不過海神也有所反擊，此時台啤悍將周資華沒忍住情緒，搶籃板時直接打在庫薩斯臉上，被吹惡意犯規，客隊一波27:16的攻勢，讓雙方一度只剩4分差。半場打完士東狂砍27分，為兩隊最高，也帶領主場軍取得8分領先。
易籃在戰後，戰局風雲變色，在第三節士東被封鎖的情況下，台啤突然找不到進攻重心，單節僅有11分進帳，反觀海神在胡瓏貿和庫薩斯強攻禁區的帶領下，將比分反超，以89:79進入到末節。
第四節輪到海神在5分鐘內只得到5分，讓主場的台啤趁勢掀起一波反撲，胡瓏貿發球失誤、李啟瑋抄球快攻進球後，主場軍反超1分；接著胡瓏貿又是進攻掉球，讓米丘砍進三分球，雙方氣勢有所消長。
比賽剩下最後2分鐘，雙方只有4分差，海神布銳克曼投進三分球，但蔣淯安回敬一個高難度上籃。讀秒時刻，霍爾投進追平三分球，兩隊106:106平手。庫薩斯在剩下1.8秒時要到兩罰機會，他僅投進1球，但是台啤最後一攻失手，比賽就此結束。
本場比賽士東完全爆發，看下全場最高的44分，米丘也有23分進帳。海神方面，庫薩斯有27分進帳，最後的罰球價值連城；胡瓏貿則是砍下21分，為本土球員最高。