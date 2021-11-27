COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

T1／庫薩斯1.8秒關鍵罰球氣走台啤　海神拿下歷史性首勝

▲台啤洋將士東持球單打。（圖／台啤提供）
▲台啤洋將士東持球單打。（圖／台啤提供）

記者黃建霖/台北報導

2021-11-27 20:16:01

T1聯盟元年開幕戰今日開打，由台啤英熊在天母體育館對戰高雄全家海神，兩隊激戰到最後一分鐘才分出勝負，海神靠著庫薩斯的關鍵罰球，以107:106氣走主隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽正式開始之後，海神首次進攻發生違例，聯盟歷史性的首球由洋將史東打進。首節台啤靠米丘的兩顆三分球命中、以及蔣淯安的漂亮上籃，打出一波小高潮，以39:25領先對手。

次節李啟瑋繼續在外線殺傷對手，不過海神也有所反擊，此時台啤悍將周資華沒忍住情緒，搶籃板時直接打在庫薩斯臉上，被吹惡意犯規，客隊一波27:16的攻勢，讓雙方一度只剩4分差。半場打完士東狂砍27分，為兩隊最高，也帶領主場軍取得8分領先。

易籃在戰後，戰局風雲變色，在第三節士東被封鎖的情況下，台啤突然找不到進攻重心，單節僅有11分進帳，反觀海神在胡瓏貿和庫薩斯強攻禁區的帶領下，將比分反超，以89:79進入到末節。

第四節輪到海神在5分鐘內只得到5分，讓主場的台啤趁勢掀起一波反撲，胡瓏貿發球失誤、李啟瑋抄球快攻進球後，主場軍反超1分；接著胡瓏貿又是進攻掉球，讓米丘砍進三分球，雙方氣勢有所消長。

比賽剩下最後2分鐘，雙方只有4分差，海神布銳克曼投進三分球，但蔣淯安回敬一個高難度上籃。讀秒時刻，霍爾投進追平三分球，兩隊106:106平手。庫薩斯在剩下1.8秒時要到兩罰機會，他僅投進1球，但是台啤最後一攻失手，比賽就此結束。

本場比賽士東完全爆發，看下全場最高的44分，米丘也有23分進帳。海神方面，庫薩斯有27分進帳，最後的罰球價值連城；胡瓏貿則是砍下21分，為本土球員最高。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
63.54%36.46%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
59.67%40.33%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.46%59.54%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
59%41%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀