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金馬58／張清芳獻唱捨棄高音　網友笑稱「開嗓沒喝夠」

▲張清芳為金馬58獻唱《最愛》，動情到在舞台上蹲下去。（圖／金馬獎執委會提供）
▲張清芳為金馬58獻唱《最愛》，動情到在舞台上蹲下去。（圖／金馬獎執委會提供）

記者江芷稜/綜合報導

2021-11-27 20:58:23｜2021-11-27 21:25:57

55歲的「樂壇東方不敗」張清芳，睽違6年的首場演唱就獻給金馬盛典，今（27）日在台上表演李宗盛的經典歌曲《最愛》，她開唱前做足功課，向大哥請求指導，這首歌KEY很高，轉折跨度又多，難度非常高，聽從創作者的建議，收斂起往日的清亮高音，改以直接的唱法詮釋，唱到動情之處，在舞台上蹲了下來，許多網友不習慣天后的新唱法，開玩笑說「今天高音有點上不去，可能開嗓沒喝夠！」

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▲張清芳睽違6年公開演出，讓歌迷聽了直喊還不夠。（圖／金馬獎執委會提供）
▲張清芳睽違6年公開演出，讓歌迷聽了直喊還不夠。（圖／金馬獎執委會提供）
▲網友開玩笑說，張清芳可能開嗓沒喝夠。（圖／翻攝PTT）
▲網友開玩笑說，張清芳可能開嗓沒喝夠。（圖／翻攝PTT）

張清芳1996年曾與張宇合唱金馬主題曲《金馬奔騰》，被蔚為經典，這次是離婚後首度復出，自然備受期待。經典旋律響起，她穿著一襲繞頸低胸禮服，帶著珠寶設計師Cindy Chao設計十字架耳環登台，以溫柔歌聲吟唱《最愛》，煙霧繚繞的舞台上放著數把導演椅，代表已逝的電影工作者，最後她緩緩蹲在舞台上，鏡頭慢慢轉移到一把空椅的背後，寫著「李行」兩個字，瞬間讓人飆淚。許多觀眾惋惜，張清芳難得開金嗓，只唱一首實在聽不夠。

本屆金馬典禮「追憶永遠的電影人」環節，以李行導演開場，隨著《小城故事》的背景音樂，他對著鏡頭說「我對電影是無私的、我拍電影不是為自己」，深深觸動人心，近年驟逝演員包括李玉芬、管管、高振鵬、廖啟智、吳孟達，範圍不限兩岸，甚至將日本造型師和田惠美、演員千葉真一都納入，每一格昔日影像浮現，都會喚起影迷無限懷念。

▲陳旋在IG貼出和父親龍劭華昔日走紅毯的照片，令粉絲鼻酸。（圖／翻攝陳旋IG）
▲陳旋在IG貼出和父親龍劭華昔日走紅毯的照片，令粉絲鼻酸。（圖／翻攝陳旋IG）

今年心肌梗塞離世的龍劭華，最讓影迷不捨，他以《角頭─浪流連》的黑道大哥「石霸」角色入圍最佳男配角，卻無緣走上紅毯，讓人惋惜。女兒陳旋在前往典禮前在IG秀出照片，是父親曾經牽她的手走紅毯的畫面，她決定換上龍劭華戴過的胸章，表示「今年換我帶著你走」，演員胡宇威為他打氣「天啊，好感動！ 加油！」粉絲也鼓勵她「希望妳能帶龍哥上台」、「爸爸永遠會緊緊牽著妳的手」。

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