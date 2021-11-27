棒球／小王威晨投打二刀流　徐生明盃美濃首戰扣倒金寧

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國小5年級的張祐寧，單場2安、3打點，擔任中繼投手又投1局無失分，拿下投。張祐寧說：「我二級開始打球，因為哥哥也有打球，覺得好玩，所以跟著打，還有一個原因是那時候覺得太無聊了。」他開玩笑說：「我哥是王威晨！」眯眯眼的他，立刻做了鬼臉，真的和王威晨有幾分神似。張祐寧說：「我的偶像也是王威晨。」
來自高雄市桃源區大愛村的杜柏宗，為了打球特別越區到美濃國小就讀，雖然單場敲出2支安打，但他說：「不滿意，因為沒有建功。」不過，隨後想起他打下全隊第1支安打、得到第1分，才回神說：「哦，對吼！」綽號「小虎」的他，未來想加入中信兄弟，因為他的偶像是江坤宇，「我跟他都是游擊手，希望以後能跟他一樣強。」
美濃國小雖然以提前結束比賽獲勝，但總教練柯進明表示，「他們太緊張了，打得綁手綁腳，一開始打擊沒有發揮，後面才慢慢打開，我們球隊6年級4位，以5年級為主，選手的力量還不夠，但目標是拼晉級，目前評估應該是有機會。」
由於分組前2名的球隊，才能晉級16強複賽，美濃國小最大的勁敵是桃園仁善和新北市興穀國小，興穀今天將9比2擊敗仁善。
美濃國小第4棒、也是主力投手的顏少庭說：「我們明天要報仇！之前在巨人盃12比15輸興穀，也曾經以3比5輸仁善，所以要報仇！明天我要對仁善先發。」