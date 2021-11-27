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吊卡車倒退嚕侵入鐵路軌道　王國材：落實通報、不得再犯

▲交通部長王國材視察台南計畫，檢視臨軌工程作業以維鐵路行車安全。（圖／取自交通部鐵道局臉書）
▲交通部長王國材視察台南計畫，檢視臨軌工程作業以維鐵路行車安全。（圖／取自交通部鐵道局臉書）

編輯中心／綜合報導

2021-11-27 21:51:25

台南市區鐵路地下化工程日前發生一輛吊卡車倒車時，疑似因煞車失靈而侵入軌道意外，所幸瞭望員即時發現未釀大禍。交通部長王國材今（27）日赴現場勘查工程進度，並進行實地檢討，除了勉勵工程團隊的辛勞外，也指示鐵道局應重視施工品質與工地安全、確實做好工地車輛保養紀錄，更要落實臨軌工程的通報機制。

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交通部長王國材今日赴台南視察「市區鐵路地下化工程」，聽取工程簡報，瞭解工地施工現況及安全提升措施，並在鐵道局長伍勝園及總工程司、中部工程處處長、南部工程處處長及相關同仁的陪同下，勘察台南計畫C211標及C214標臨軌工程。

交通部鐵道局指出，台南市是一座歷史悠久、文化底蘊深厚的古都，地面、地下都充滿先民們生活的痕跡，鐵道局於施工過程中在地下發現許多建築遺構、遠古文化遺跡，再加上台南市地質為沉泥質沙，常在大雨後出現不明原因的孔洞，增添不確定的施工風險。

由於台南鐵路地下化工程緊臨鐵路營運路線施工，施工風險高於其他工程，務必加強門禁管制、勤前教育、選擇適宜工法，王國材勉勵施工團隊，並指示施工現場務必指派瞭望員，期許大家發揮工程師克服困難勇往直前精神，讓台南計畫各項工程如期如質完工，113年達成全線通車目標。

針對台南計畫工地日前於11月23日發生吊卡車侵入鐵路行車空間事故，幸施工單位當下緊急處置得宜，未釀成重大災害。王國材要求鐵道局要通盤檢討防治對策、落實通報程序，不得再發生。（編輯：林莞茜）

▲交通部長王國材視察台南計畫，聽取工程簡報、瞭解工地施工現況及安全提升措施。（圖／取自交通部鐵道局）
▲交通部長王國材視察台南計畫，聽取工程簡報、瞭解工地施工現況及安全提升措施。（圖／取自交通部鐵道局）

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