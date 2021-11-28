汪小菲龜縮讓張蘭抱病剪綵　網友痛罵「像個男人吧」

汪小菲自22日和大S宣布離婚，被報導疑似有新歡，不見他出面反駁，也不對離婚一事發聲，幾乎是全程神隱，事隔5天，他罕見在微博發文，竟然是宣傳餐廳《麻六記》新開幕消息，但他本人並未在當天活動露臉，而是讓母親張蘭抱病宣傳，繼為他澄清劈腿一事後，連新店開幕都讓母親露臉剪綵，讓大陸網友看不下去，痛罵汪小菲根本是龜縮，該靠自己了。





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▲汪小菲５月還為《麻六記》開新店出面剪綵，之後再也沒露臉。（圖／翻攝汪小菲微博）

汪小菲6月和大S爆出離婚後，把全副精力都放在餐廳上，今年開了近20家店面，欲重振當年「俏江南」名號。張蘭當然是最佳推手，不只直播時販售辣椒醬，昨天北京新店開幕，她被直擊帶病亮相，和顧客送往迎來、合照，十分賣力。





網友「柳佳衣」曝光照片，忿忿不平表示：「張蘭昨天還在醫院掛水看病，今天新店開業，還要自己親自來操勞。兒子汪小菲都40多歲男人了，應該像個男人承擔起來了。這些事本應該汪小菲做，結果全是老媽出頭。掙到錢，汪小菲大概又要拿去敗壞了，老媽的錢可以讓兒子隨便敗壞，老婆大S的錢，人家可是保護周全，立刻把你踢開了」。





▲網友曝光張蘭抱病剪綵，還賣笑和賓客合影。（圖／翻攝柳佳衣微博）

大汪離婚後，徐媽這次不再發聲，讓直率不隱藏的大S，自己對媒體表達離婚態度，甚至祝福汪小菲找到更適合的伴侶，而汪小菲被抹黑有第三者，劈腿嫩模、演員，謠言滿天飛，都不見他出面澄清，反而讓傳聞真實性升高，在離婚拉扯戰爭中趨於弱勢。



