金馬58／《瀑布》拿下「最佳影片」 王淨圓夢站上舞台
第58屆金馬獎頒獎典禮今（27日）晚間7點在台北國父紀念館舉行。本屆「最佳劇情片（最佳影片）」由《瀑布》拿下。王淨以該片入圍影后，卻輸給片中媽媽賈靜雯，好在作品拿下最大獎，一圓她上台美夢。
記者陳雅蘭/台北報導
2021-11-27 23:49:25
導演鍾孟宏表示：「剛剛頒發最佳導演的時候，我屁股已經起來但我又坐下去，我剛看到賈靜雯得獎，所以我沒肖想得獎，想說有得女主角已經是福份，非常感謝評審跟金馬獎！」
監製瞿友寧表示：「謝謝每一位工作人員，電影之神真的有在這，每一位都有發光，我第一次跟鍾導合作，我學到很多，謝謝每一位在鍾導路上幫助過他的人。」
主演王淨先祝福片中媽媽賈靜雯得獎，接著表示：「我還是小難過啦！我有想過如果有榮幸站上來....」話未說完，鍾孟宏立即與她共享獎杯，讓王淨受寵若驚，她最後補充：「我想要跟大家說，希望總有一天這個社會能對和我們不一樣的人，多一點理解與包容跟多一點的愛！」王淨的外甥女前幾天出生，她希望等她長大後，可以發現這世界的美好。
本屆入圍「最佳劇情片」的包含《緝魂》、《濁水漂流》、《美國女孩》、《月老》。