金馬58／校花級正妹曬李安合影　媽媽被起底是金鐘視后

許多金馬得獎演員都曾擔任頒獎大使，今年這個重任由王庭勻、王真琳、齊薇3位新星接手，其中22歲的齊薇今年甫從輔仁大學畢業，以黑色深V禮服步上紅毯，還曬出與主席李安合影，相當風光，而她不僅是校花級美女，更是最美星二代之一，母親正是資深女星、金鐘視后方文琳！方文琳昨晚比女兒還緊張，在臉書笑說自己應該死了很多細胞，因為即使像她這種老將，要上台前一刻還是會很緊張，關愛女兒的心情溢於言表。





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▲齊薇穿深V禮服，小露事業線。（圖／NOWnews影像中心）

▲齊薇擔任金馬頒獎大使，表示非常榮幸。（圖／翻攝齊薇FB）

方文琳守在家裡電視機前，關心女兒表現，笑說「一直挫勒等，別說她一位新人，其實就算是我們這種老將只要上台前一刻都還是會緊張的！表現還可，往後繼續努力充實自己的實力」，對女兒表現十分稱許。





方文琳和前夫于冠華曾有一段婚姻，育有齊優、齊薇兩個女兒，齊薇遺傳父母的優良基因，眼睛彎彎、笑容甜美，今年加盟本土劇女星高宇蓁的經紀公司，正式簽約成藝人，剛踏入這行就能踏上金馬紅毯，讓方文琳羨慕說：「真的太棒了，妳老媽都沒走過金馬紅毯，上過金馬舞台呢！繼續為自己要的人生努力加油！」





▲齊薇（左）和母親方文琳關係要好，也一起演過戲劇。（圖／大創紅國際提供）

齊薇表示，參與金馬獎非常榮耀，會珍惜得來不易的機會。儘管父母離異，仍保持良好關係，她得以和爸爸學習音樂、樂器，和媽媽學習演戲技巧，齊薇認為今年最大突破是踏入了演藝這行，「這條路上遇到了很多貴人，不管是提點我的、給我信心或建議的、甚至是批評的，都謝謝你們，我努力變得更好了。」



