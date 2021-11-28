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金馬58／張震力克邱澤奪影帝　評審讚：收斂起演技的鋒芒

▲賈靜雯（右）、張震在後台熱吻金馬獎座。（圖／NOWnews影像中心）
▲賈靜雯（右）、張震在後台熱吻金馬獎座。（圖／NOWnews影像中心）

記者臺孝婷/台北報導

2021-11-28 01:42:27｜2021-11-28 02:03:41

今年金馬獎順利在昨（27）日晚間落幕，這次評審團主席由資深影人黃建業擔任，他表示：「今年作品非常有活力，很多作品不管商業主題或是藝術面主題都有企圖心，這些創作者的誠懇跟熱愛無庸置疑。」金馬執委會執行長聞天祥則透露，最佳新人獎得主方郁婷年僅15歲，但表顯突出，全票15票通過，獲得壓倒性得獎。

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對於張震入行30年，終於奪得金馬影帝寶座，聞天祥表示：「張震不僅外型有改變，更重要是他在角色收斂起演技的鋒芒，但從動作、眼神、台詞、角色面對死亡的奮力一搏，及對於妻子的眷戀跟面臨到的複雜性，超越一般類型電影的表演。」最後是和吳鎮宇和邱澤爭奪寶座，並在最後一輪勝出。女主角則是由賈靜雯和陳湘琪廝殺到最後，賈靜雯雖然跟李李仁的對手戲很少，但從細微的神情變化可以看出她的慾望和發病前的徵兆，表現相當出挑。

▲賈靜雯（右）、張震獲封金馬影后、影帝。（圖／NOWnews影像中心）
▲賈靜雯（右）、張震獲封金馬影后、影帝。（圖／NOWnews影像中心）
金馬執委會主席李安即將卸下重任，他感性表示：「每年和大家相聚一堂相濡以沫，是非常好的事情，希望李屏賓繼續帶領大家，把優良的傳統繼續下去。我的心都會跟金馬獎在一起，謝謝大家對金馬獎、對國片的熱愛。」並承諾只要沒有在拍片，每年都會回來金馬和大家齊聚一堂。

▲李安擔任兩任、4年的金馬主席，明年初將正式卸任。（圖／NOWnews影像中心）
▲李安擔任兩任、4年的金馬主席，明年初將正式卸任。（圖／NOWnews影像中心）
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