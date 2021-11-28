Omicron攻破歐洲多國！英國入境全隔離 以色列率先鎖國
Omicron新冠變異株攻破歐洲多國，繼比利時驗出首例，英國、德國、義大利、捷克個各自證實，驗出Omicron確診病例，英國首相強生今（28）日宣布，所有抵達英國的旅客必須自我隔離，直到驗出PCR檢測陰性證明為止，同時恢復商店和大眾運輸系統強制戴口罩措施。
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 07:03:31｜2021-11-28 07:05:51
Omicron最早是由南非衛生單位通報給世界衛生組織（WHO），Omicron變異株棘蛋白是Delta的2倍，這代表更強的傳染力，全球皆嚴陣戒備。
目前英國確診的2例Omicron，感染者都是從南非返國，德國南部的巴伐利亞邦也驗出2例Omicron，比利時、捷克、義大利與以色列也驗出各1例的Omicron確診病例；另外，荷蘭、丹麥也有疑似病例，尚在比對完整基因定序；目前所有確診個案多為從南非入境，或有旅遊史。
英國首相強生今（28）日緊急宣布，為了遏阻Omicron新變異株擴散，入境英國的所有英國人和外國人，必須在抵達的第2天接受PCR檢測，自我隔離直到採檢結果呈陰性為止。
強生說，日前取消商店和大眾運輸系統強制戴口罩措施，現在必須恢復，同時考慮加強施打追加劑疫苗。
此外，以色列率先宣布禁止所有國家的旅客入境，成為第一個擔心Omicron變異株疫情而鎖國的國家。（編輯：孫唯容）