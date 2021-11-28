侯昌明心疼曾雅蘭染憂鬱症　200萬柏金包感恩20年婚姻

明星夫妻檔侯昌明和曾雅蘭結婚20週年，他昨（27）日在社群平台感性告白，老婆在青春年華25歲決定下嫁，即使他當時被騙光積蓄，還有失智父親需要照顧也無怨無悔，這份感動一直深埋在心裡，今年他買了一個以前想都不敢想的HERMES愛馬仕鱷魚皮柏金包，送給曾雅蘭當結婚禮物，價格粗估逼近200萬元，霸氣放話說「因為你值得，所以不貴」，不必擔心網友的想法。





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▲侯昌明透露結婚前夕，800萬積蓄都被騙光，老婆仍無怨無悔下嫁。（圖／翻攝侯昌明FB）

▲侯昌明心疼曾雅蘭照顧失智公公，導致染上憂鬱症。（圖／翻攝侯昌明FB）

侯昌明細數老婆的優點，透露結婚前夕被騙光800萬積蓄，曾雅蘭卻說「我願意陪你賣蚵仔麵線都沒關係！」不但沒嫌棄他，還把他當大王般伺候，一起跟著搬回老家，照顧失智症的公公，每天陪公公散步聊天，導致罹患了憂鬱症，仍淚眼汪汪忍受離別之苦，讓他無後顧之憂出國錄外景節目，連鄰居都誇獎這種好媳婦太難找，「那個時候我就已經知道，我要成為你這輩子的肩膀」。





他罕見揭露，曾雅蘭第一胎生女兒，即使長輩並不介意，她依舊堅持要延續香火，生了寶貝兒子，湊成一對「好字」，一肩扛起顧家、顧小孩壓力，還要擔心親戚們的看法，一度撐不住了，憂鬱症嚴重到想自殺。今年特權疫苗風波，夫妻倆被酸民輪番攻擊，曾雅蘭暴瘦臉頰凹陷，讓他非常自責。





▲曾雅蘭感謝侯昌明20年來的陪伴，稱讚他是滿分的老公。（圖／翻攝曾雅蘭FB）

向來用錢非常節省的侯昌明， 表示以前窮困，沒有能力送昂貴禮物，今年大手筆送了一個HERMES愛馬仕鱷魚皮柏金包，當作20週年結婚禮物，「不要擔心因為我送你這麼貴的包包，有人又開始酸了，因為這些人在我們的生命當中毫無意義」，超霸氣告白讓圈內好友都深受感動，曾雅蘭則發文稱讚侯昌明是100分的完美好老公，「開心謝謝你完成我的願望，給我一個夢想中的幸福家庭」。



