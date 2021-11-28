南非飛荷蘭2班篩檢出爐！61人確診 待確認是否染Omicron
最早在非洲南部波札那現蹤新變種病毒「Omicron」已經在在當地、南非、以色列、英國、德國和比利時等多個國家傳出病例，由於具有傳播速度快和可降低現有疫苗效力的特性，令各國聞之色變，紛紛祭出了邊境管制措施。先前南非有2架航班飛抵荷蘭阿姆斯特丹，荷蘭當局針對逾600名乘客進行篩檢後，通報85人呈現陽性，目前確認其中61人確診新冠肺炎（COVID-19），目前當局正在進一步確認是否為感染新的Omicron變異株。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-28 09:35:18｜2021-11-28 09:40:00
綜合《路透社》等媒體報導，荷蘭衛生當局發表聲明指出，目前機上乘客的篩檢結果是61人陽性、531人陰性。當局推測目前61名確診者中，出現Omicron感染患者的可能性相當大，不過聲明中並未指明實際的Omicron確診者人數。
目前這些檢測陽性結果的旅客正在阿姆斯特丹的史基浦機場（Schiphol Airport）附近旅館隔離。有旅客批評，飛機降落後曾在停機坪等候超過4小時，才有接駁巴士載他們到入境大樓，他們排隊長達2小時才接受病毒檢測，期間機場並無提供水或食物，乘客全擠在同一間房間等候檢測結果，且大部分的人當時並未佩戴口罩。
荷蘭政府26日稍早禁止所有來自非洲南部國家的航班。衛生部長德雍峨（Hugo de Jonge）表示，已經啟程飛往荷蘭的旅客，在抵達時必須接受篩檢以及隔離。
另一方面，荷蘭境內正面臨新一波疫情，染疫人數創新高、醫療系統快要不堪重負，荷蘭當局26日宣布，酒吧、餐館和大多數商店在夜間必須暫停營業。
Omicron病毒讓新冠肺炎疫情再度出現變數，目前歐洲國家當中，英國以及德國已經證實有2例確診，另外在捷克以及義大利也各有1例，而比利時則是歐洲第一個發現Omicron病例的國家。
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