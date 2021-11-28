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南非飛荷蘭2班篩檢出爐！61人確診　待確認是否染Omicron

▲有從南非飛往荷蘭的班機確認有61人新冠病毒檢測陽性。圖為26日從南非開普敦飛往荷蘭的乘客，坐在機艙內，於史基浦機場停機坪上等待。（圖／美聯社／達志影像）
▲有從南非飛往荷蘭的班機確認有61人新冠病毒檢測陽性。圖為26日從南非開普敦飛往荷蘭的乘客，坐在機艙內，於史基浦機場停機坪上等待。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-28 09:35:18｜2021-11-28 09:40:00

最早在非洲南部波札那現蹤新變種病毒「Omicron」已經在在當地、南非、以色列、英國、德國和比利時等多個國家傳出病例，由於具有傳播速度快和可降低現有疫苗效力的特性，令各國聞之色變，紛紛祭出了邊境管制措施。先前南非有2架航班飛抵荷蘭阿姆斯特丹，荷蘭當局針對逾600名乘客進行篩檢後，通報85人呈現陽性，目前確認其中61人確診新冠肺炎（COVID-19），目前當局正在進一步確認是否為感染新的Omicron變異株。

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綜合《路透社》等媒體報導，荷蘭衛生當局發表聲明指出，目前機上乘客的篩檢結果是61人陽性、531人陰性。當局推測目前61名確診者中，出現Omicron感染患者的可能性相當大，不過聲明中並未指明實際的Omicron確診者人數。

目前這些檢測陽性結果的旅客正在阿姆斯特丹的史基浦機場（Schiphol Airport）附近旅館隔離。有旅客批評，飛機降落後曾在停機坪等候超過4小時，才有接駁巴士載他們到入境大樓，他們排隊長達2小時才接受病毒檢測，期間機場並無提供水或食物，乘客全擠在同一間房間等候檢測結果，且大部分的人當時並未佩戴口罩。

荷蘭政府26日稍早禁止所有來自非洲南部國家的航班。衛生部長德雍峨（Hugo de Jonge）表示，已經啟程飛往荷蘭的旅客，在抵達時必須接受篩檢以及隔離。

另一方面，荷蘭境內正面臨新一波疫情，染疫人數創新高、醫療系統快要不堪重負，荷蘭當局26日宣布，酒吧、餐館和大多數商店在夜間必須暫停營業。

Omicron病毒讓新冠肺炎疫情再度出現變數，目前歐洲國家當中，英國以及德國已經證實有2例確診，另外在捷克以及義大利也各有1例，而比利時則是歐洲第一個發現Omicron病例的國家。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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