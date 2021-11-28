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台幣25年來最強！銀行推外幣高利定存吸金　年息最高11%

▲新台幣兌美元已來到27字頭，銀行也搶推外幣高利定存吸客，甚至有銀行喊最高可達年息11%。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元已來到27字頭，銀行也搶推外幣高利定存吸客，甚至有銀行喊最高可達年息11%。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-11-28 10:19:36

今（2021）年以來新台幣持續走強，美元兌新台幣的匯率一路走低，新台幣兌美元更已來到27字頭，25年以來最強表現，即便現在還無法正常到海外旅遊，不少民眾也趁勢進場撿便宜換外幣，銀行搶推外幣高利定存搶客，讓民眾不僅便宜換匯，還可先把錢存在外幣定存，賺點利息，更有銀行祭出7天定存年利率最高可達11%。銀行也提醒，想外幣定存的民眾，不妨多多比較各家方案，包括利率、天期、起存門檻等，選出最適合自身需求的方案。

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永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，為讓客戶可運用短期資金達到最佳效益，至12月30日止，一般存戶臨櫃或線上均可換匯加上定存、一次到位，包括美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣等5大外幣，並同時承作外幣定存，享7天期定存年息10%，持有永豐幣倍卡或多幣簽帳金融卡的存戶，可再加碼至最高11%優惠；需要較長存期的客戶，也可選擇美元1個月期定存年息2.5%優利，2個月期0.76%，100美元就可起存。

渣打銀行則在台首度推出「美金永續定存」，至12月31日止，客戶承作渣打美金永續定存專案，新資金可享2個月期定存年利率0.6%的優惠，客戶投入的定存資金，將由渣打集團主導，運用於COVID 19醫療保健、貧窮衛生維護、糧食安全、綠色能源、全球供水、永續基礎建設、氣候變遷減緩、貧窮教育等領域。

王道銀行則至明年1月28日止，凡以新資金參與2個月美元定存，可享2個月固定年利率0.6%優惠，起存金額為1000美元，上限則為1千萬美元。

另外，銀行也針對市場上同樣倍受歡迎的人民幣推出定存利率優惠，其中渣打銀行心幸福數位帳戶提供6個月2%優惠，起存金額為5000元人民幣；玉山銀行e.Fingo提供3個月2.2%及6個月2.3%的方案，起存金額為5000元人民幣；王道銀行則提供2個月2.4%優惠，起存金額1000元人民幣。

綜觀各數位銀行的外幣定存方案，多半提供不錯的優惠利率，但和新台幣定存方案比起來，天期多半較短。因此，銀行提醒，想要投資外幣定存的民眾，不妨多多比較各家方案，包括利率、天期、起存門檻等，選出最適合自身需求的方案。

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