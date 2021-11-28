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蔡英文談金馬提《時代革命》！朱立倫1字未提　遭網酸爆

▲蔡英文和朱立倫都在臉書恭賀金馬獲獎作品及得獎藝人；不過，《時代革命》獲得最佳紀錄片，朱立倫卻一字都不敢談香港，遭到大批網友酸爆。（左圖，翻攝蔡英文臉書／右圖，翻攝朱立倫臉書）
▲蔡英文和朱立倫都在臉書恭賀金馬獲獎作品及得獎藝人；不過，《時代革命》獲得最佳紀錄片，朱立倫卻一字都不敢談香港，遭到大批網友酸爆。（左圖，翻攝蔡英文臉書／右圖，翻攝朱立倫臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-28 10:12:41

第58屆金馬獎於昨（27）日晚間落幕，總統蔡英文、國民黨主席朱立倫都在臉書恭賀獲獎作品及得獎藝人，並在內文提及多部電影作品名稱；不過，《時代革命》獲得最佳紀錄片，朱立倫卻一字都不敢談香港，讓大批網友紛紛酸「不敢說了」？

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蔡英文在臉書發文，表示在金馬獎的殿堂上，看見華語世界裡面最自由奔放的電影作品，謝謝所有電影工作者帶給我們一個感動的夜晚，「我們也看到，今晚有幾部討論度很高的台灣電影，獲得金馬獎的肯定，包括阮鳳儀導演的《美國女孩》、 鍾孟宏導演的《瀑布》，不只描寫人生的故事，也述說生活在這個時代的所有人的『台灣故事』」。

蔡英文也恭喜所有得獎的演員，包含賈靜雯、張震、劉冠廷和王渝萱，並表示「今年還有許多來自香港的作品獲獎，《時代革命》、《花果飄零》，以及《濁水漂流》，都感動了許多關心香港的台灣人，很高興有這麼多優秀的電影作品，持續記錄這個時代的台灣，謝謝每一位努力『說故事的人』」。

而朱立倫也同樣在臉書發文，提到多部電影名稱，像是《瀑布》、《美國女孩》和《濁水漂流》；他接著說，在這麼多作品中，作為影迷的他，也選擇觀賞了本屆金馬影展閉幕片《行影．不離》，「這部電影紀錄了我尊敬李行導演的精彩一生，過去在國家電影中心的活動中及許多首映會中，多次與李行導演討論電影產業的發展。而如今我們也通過紀錄片來緬懷李行導演傳奇的一生」。

▲朱立倫隻字未提《時代革命》。（圖／翻攝自朱立倫臉書）
▲朱立倫隻字未提《時代革命》。（圖／翻攝自朱立倫臉書）
朱立倫說，李行導演的作品始終反映台灣這塊土地的韌性，縱使採取寫實的角度，但始終保留一種溫暖，希望通過「愛」去化解衝突與矛盾，這也是今時今日台灣所需要的力量。李行導演的一生留給台灣許多禮物，有人欣賞健康寫實風格的《養鴨人家》、有人喜歡古典寫實風格的《秋決》， 但最大的寶藏，必然是李行導演晚年擔任執委會主席，將金馬獎打造為華人世界最公平、公正、公開的獎項。

最後，他在文末也表示「電影是鏡中之鏡，如同一面鏡子，折射出屬於這塊土地的記憶與情感，感謝金馬獎，感謝所有的電影人」，但是，整篇文章卻隻字未提獲獎的《時代革命》；而仔細看朱立倫PO出的照片，背板上的「觀眾票選排行榜」可以清楚看見《時代革命》四個字，但他卻一字不談，顯得格外尷尬。

貼文一出，遭到許多網友酸爆，「是不是看到一半跑去上廁所，所以少講了一部？」、「看來時代革命只能用安博盒子看了」、「最佳紀錄片《時代革命》，我知道你不敢說，怕會得罪中共」、「《時代革命》就不敢說了？」、「時代革命，別忘了」、「最佳紀錄片不提嗎？是不屑紀錄片還是不敢說呢」。（編輯：郭佩蓉）

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