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台大爆「學生集體作弊」喊100萬當遮口費　助教證實了

▲有台大學生在Dcard爆料，有系所在期中考時集體作弊，不料該篇PO文，疑似被作弊同學看到後，有人竟在底下威脅恐嚇，也有人哀求別把事情鬧大，「願意給100萬元以下」的遮口費。（圖／NOWnews資料照）
▲有台大學生在Dcard爆料，有系所在期中考時集體作弊，不料該篇PO文，疑似被作弊同學看到後，有人竟在底下威脅恐嚇，也有人哀求別把事情鬧大，「願意給100萬元以下」的遮口費。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-28 10:32:57

最高學府台灣大學爆學生集體作弊！有台大學生在Dcard爆料，有系所在期中考時集體作弊，不料該篇PO文，疑似被作弊同學看到後，有人竟在底下威脅恐嚇，也有人哀求別把事情鬧大，「願意給100萬元以下」的遮口費；對此，自稱是助教的網友也在底下留言證實，並表示週一在課堂上，會對作弊事件進行處理。

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一名自稱是台大學生的網友在Dcard發文，以「某系作弊事件」為題爆料集體作弊事件，不過目前文章內文已經刪除，但從內容中提及的留言中可以發現，疑似作弊學生在底下留言嗆聲，表示「嘴砲仔用說的誰都會，賭你不敢說，到時候知道誰是抓耙仔，有你好看 」，在被揭露姓氏後，更有人直嗆「請你刪除 同學這樣當的嗎？我大概猜得到你是誰，就不要哪天被我抓到你的把柄」。

▲(圖／翻攝Dcard)
▲(圖／翻攝Dcard)
底下留言中也有人哀求「拜託不要 給妳多少錢我都願意」，甚至希望原PO放過自己，因為「被父母知道自己會完蛋」，你要甚麼，我都可以給你，錢或是成績、推甄信等等，只要100萬以下，你敢開口，我就敢給」，只希望原PO可以不要鬧大。

▲(圖／翻攝Dcard)
▲隨後一名自稱是助教的網友，跳出來證實此事，表示「考卷改下去也大概都確定有哪些人是作弊的」。(圖／翻攝Dcard)

隨後一名自稱是助教的網友，跳出來證實此事，並表示「該查的紀錄都查了，考卷改下去也大概都確定有哪些人是作弊的，有幾題明顯是沒有標準答案的，可以寫到數字跟單位完全一模一樣，或是其他問答題可以寫到每個字完全相同，這個要我們不抓也難」。

該名助教保證不會全部學生都重考，也坦言「看到你們搞出來的事，當下火氣都上來了」，對於這種作弊還那麼囂張的學生，我一定一個個抓出來，學期等第的顏色絕對是最鮮豔的那種，週一會在課堂中對此事件進行處理。（編輯：孫唯容）


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