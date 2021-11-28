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前一晚才接到電話！同學輕生過世　曹雅雯慟：多關心朋友

▲曹雅雯在Legacy舉辦演唱會。（圖／Legacy提供）
▲曹雅雯在Legacy舉辦演唱會。（圖／Legacy提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-11-28 10:49:34｜2021-11-28 10:57:09

以專輯《自本》在今年金曲獎一舉拿下「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」與「最佳編曲人獎」的曹雅雯，昨（27）日晚在Legacy開唱。曹雅雯在演唱會還分享到，她創作的歌曲《若是明仔載》，是有感於接到同學的電話，但隔天就傳來該位同學輕生的噩耗，她有感而發寫下。

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演唱會一開始，隨著薩克斯風的聲響，曹雅雯頂著辮子頭以自己作詞作曲的《I Wanna be Your Girl》和《Cowbell》開場，她逗趣地問台下：「會講髒話吧？」然後帶著觀眾一起大唱諧音的「Cowbell喔！」先前她透露會在演唱會中安排KTV歌單，曹雅雯在台上快人快語地說：「因為疫情的關係很久沒有去KTV，就趁這個機會唱一下！」引起台下一陣歡呼，曹雅雯一連選唱兩位金曲歌后田馥甄的《無人知曉》與徐佳瑩《心裡學》兩首歌曲。

▲曹雅雯在Legacy舉辦演唱會。（圖／Legacy提供）
▲曹雅雯將演唱會現場打造成KTV。（圖／Legacy提供）
在歌曲之間的談話時間，曹雅雯感性地說，自己入行初期，以為只要會唱歌就好，沒想到還要跟人互動、自high，讓原本就很怕生的她，一度患有舞台恐懼症，但因為唱歌是非常喜歡的事情，所以過程雖然煎熬辛苦，還是很勇敢地站在台上，希望大家能接納現在的自己。演唱會的最後，曹雅雯提及10幾年前的某天曾接到一位同學的來電，而隔天就傳來這位同學輕生的消息，她有感而發寫了《若是明仔載》，希望大家都能多關心身邊的朋友。

▲曹雅雯在Legacy舉辦演唱會。（圖／Legacy提供）
▲曹雅雯分享歌曲《若是明仔載》的創作經過。（圖／Legacy提供）

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