白靈母親起底！解放軍軍花　三度結婚前衞作風更勝一籌

曾被《人物》雜誌評為世界最美50人之一的白靈，今年獲邀擔任金馬獎嘉賓，她向來作風大膽，穿著自己剪裁縫製的性感服裝登台，更大方表示生日是10月10日，跟台灣非常有緣，毫無拘束的言論獲得滿堂彩，其實，她的天生麗質與外放性格，可說是遺傳自有「解放軍軍花」封號的媽媽陳彬彬。





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▲白靈作風大膽，每次現身金馬紅毯的穿著都讓人驚豔。（圖／NOWnews影像中心）

▲白靈個性直率大膽，也不吝於展示好身材。（圖／翻攝白靈微博）

▲白靈在微博po出許多在台灣的留影，毫不介意對岸影迷觀感。（圖／翻攝白靈微博）

白靈從小生長在藝術家庭，父親白玉祥是中國人民解放軍退伍的音樂教師，母親陳彬彬則是一個舞蹈演員，不僅外貌甜美還能歌善舞，曾在部隊裡擔任文藝兵，當時是解放軍軍花，後來到四川大學進修成了校花，再轉任文學老師，白玉祥和陳彬彬的結合，讓白靈遺傳了父母的藝術天分。不過，這段婚姻並不和睦，陳彬彬主動選擇離婚，勇於追求目標的她，傳出陸續跟唐因、知名作家徐遲再婚，徐遲最後卻抑鬱跳樓輕生，其中糾葛似與陳彬彬有關。





▲白靈的母親年輕時是解放軍軍花。（圖／翻攝白靈微博）

▲白靈的母親曾在四川大學擔任文學老師。（圖／翻攝白靈微博）

白靈在今年母親節時，分享許多母親年輕時美照，並稱讚母親「她很幽默有趣，她代表著美麗的優雅，純潔的光亮，高貴的優雅，善良的惠，這一切都展現和閃耀著她靈魂裡的浪漫，深邃，智慧和勇氣，像空氣中和風中純純的香氣，延伸到了我和我人生的旅途中。」





她表示很喜歡媽媽的笑聲，還有幽默感、好奇心和冒險精神，跟奶奶都是令人驚奇的女子，想要寫一本書，講述與這兩個勇敢女人共同成長的經歷。母親影響了她想要做偉大的事情，正如她在禮服上寫「做最精采的你自己」，讓她深信自己的出生，就是要在地球上要做偉大的事情。



