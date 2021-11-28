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緊縮春節及邊境措施防Omicron？陳時中：目前沒特別計畫

▲為防堵南非新變種病毒Omicron威脅，國內是否緊縮春節及邊境措施？衛福部長、也是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日表示，目前沒特別計畫。（圖／資料照，記者許若茵攝）
▲為防堵南非新變種病毒Omicron威脅，國內是否緊縮春節及邊境措施？衛福部長、也是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日表示，目前沒特別計畫。（圖／資料照，記者許若茵攝）

記者顏真真/台北報導

2021-11-28 11:10:27｜2021-11-28 11:20:29

全球再傳南非新變種病毒Omicron威脅，不少國家都陸續限縮邊境及提高境內防疫措施，國內春節是否也有緊縮措施？衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日表示，目前全球疫情整體發展並沒有到達警戒情況，大家憂心的是有變種病毒且風險未知，「我們也都要密切注意，但也沒必要過度緊張」，目前也沒有特別緊縮計畫，還是要在邊境上對風險做好特別警戒。

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陳時中今日上午出席消基會消費者健康論壇時指出，以整個世界疫情而言，雖然前段時間稍微往下降，現在6大區域中有4大區域往上升，尤其是歐洲上升幅度最高，但整體發展上，以現在全世界疫情來看並沒有到達警戒的情況，大家警戒的是現在有變種病毒，而且它的風險是未知，大家預測在變異上可能有疫苗逃脫等令人憂心的情況，所以，「我們要密切注意，但也沒有必要過度緊張」。

陳時中也強調，目前對於春節檢疫沒有要特別緊縮的計畫。至於會不會禁止南非六國旅客入境？陳時中說，因為有些國家本來就可以讓他們入境，我們對於南非6國沒有居留證者都是暫緩入境，現在能進來的都是有居留證的人，而且人數也非常少。至於出入高風險國家機組員是否優先調整檢疫措施？陳時中表示，目前沒有直飛班機，如果有進出高風險國家就回歸14天集中檢疫。

對於外界家用快篩面對變異株可能失準？陳時中說邊境檢驗還是以PCR為主，從南非六國入境的人需要集中檢疫，因此檢驗上應無特別問題，而口服抗病毒新藥採購也已簽約。他也再次強調，整體對疫情的準備一直都採滾動式修訂，目前來講大概是針對高風險國家做特別處理。

此外，他也透露，衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）正在開會，討論青少年是否續辦校園接種二劑，此外，他也提到最近疫苗施打有趨緩情況，還是要提升年長者施打意願，並再次呼籲現在打疫苗非常方便，不要等到有疫情才來打，這都是要事先準好的。

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