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專訪／梓梓回啦啦隊「燃燒職籃熱情」　竟最期待大吵一架

▲梓梓重返啦啦隊，竟最期待與團員們大吵一架。（圖／梓梓IG）
▲梓梓重返啦啦隊，竟最期待與團員們大吵一架。（圖／梓梓IG）

記者侯家瑜/專訪

2021-12-08 08:00:00

30歲的梓梓（董梓甯）除了是女團「伊梓帆」的隊長之外，現在也是福爾摩沙台新夢想家籃球（Formosa Sexy）應援隊長，她擁有23吋的螞蟻腰、32E的傲人上圍和44公斤的仙女體重，被稱讚為「真人版娜美」。梓梓近來接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享從職棒轉戰到職籃的心路歷程，表示接下隊長重責大任後，最期待與團員們吵架，也會想盡辦法融入大家。

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▲梓梓有真人版娜美的封號。（圖／梓梓IG）
▲梓梓有真人版娜美的封號。（圖／梓梓IG）
梓梓從2013年就踏入啦啦隊領域，是第一代職棒的LamiGirls，後來逐漸將重心轉往演藝圈，如今受邀擔任職籃夢想家啦啦隊的隊長，她表示希望能將過去所學以及經歷帶給其他成員：「我想要把職棒熱血的感覺帶到職籃。」而擔任隊長的梓梓，也拋開領導者身分，謙虛表示自己是大家的學姊亦是學妹：「對啦啦隊而言，我可能比她們更早接觸，不過若以團隊來說，我是她們的學妹，因為我以前沒有接觸過職籃，所以我會虛心向她們討教。」

▲梓梓（左起）、壯壯、愛語莎和虔虔替夢想家啦啦隊、Up直播站台。（圖／記者葉政勳攝）
▲梓梓（左一）希望能帶給夢想家啦啦隊成員們滿滿熱血。（左二起為壯壯、愛語莎、虔虔）。（圖／記者葉政勳攝）
從LamiGirls再到伊梓帆，女團經驗豐富的梓梓，自信表示擅長與女生相處：「我覺得女生比較敏感、脆弱，需要細心去呵護，我自己也是一樣。」談到嚮往與團員們相處的模式，梓梓認為「吵架」、「摩擦」最令她期待：「適時地溝通、包容非常重要，我覺得吵架是一件很好的事，沉默才是最可怕的，有什麼不舒服的地方就提出來，慢慢磨合就會越來越好。」梓梓坦言目前最想做的，就是盡可能的融入大家：「團體最重要的就是，不是妳一個人好，要整個團隊好，大家才會一起好起來。」

梓梓透露現在啦啦隊的未來趨勢就是往演藝圈發展，而女孩們需要增進、學習的不僅僅是外貌維持、加油舞蹈等，還要思考如何展現自己的獨特：「在鏡頭前要怎麼樣才會亮眼、讓大家喜歡妳，或是如何去應對各式採訪、記者會。」

▲梓梓綁雙馬尾加泳裝深得網友的心。（圖 / 董梓甯IG）
▲女團經驗豐富的梓梓，自信表示擅長與女生相處。（圖 / 梓梓IG）
談及「小玉換臉事件」，梓梓也分享類似經驗：「有一個粉絲會拿我的臉， P到沒穿衣服女生的漫畫上面，傳給我他想像的過程。」梓梓以為封鎖對方後就能停止被騷擾，怎料事後竟直接目睹本人：「因為他也有傳自己的照片給我，所以我知道他長怎樣，我有一次收工要離開時，他就躲在一個角落探出頭。」梓梓當時飽受驚嚇，不敢相信粉絲竟會直接在她面前現身，不過也因為此次經驗，她往後工作結束都會找人陪同，更懂得如何保護自己。

▲梓梓分享遭遇變態粉絲的經歷。（圖／梓梓IG）
▲梓梓分享遭遇變態粉絲的經歷。（圖／梓梓IG）
梓梓不科學的E級身材備受關注，她笑說全要感謝媽媽的好基因以及傳授的保養知識：「如果以大胸部的女生來說，我算是上半身比較瘦的，媽媽比較豐滿，所以從很小我媽就會跟我說要喝木瓜牛奶，胸部要擦乳液。」不過她也坦言小時候會羨慕同學可以穿日系、可愛造型的內衣，而自己卻要挑選包覆效果好，或是較具機能型的款式。

P. LEAGUE+ 福爾摩沙台新夢想家首場主場例行賽資訊，時間為12月11日星期六下午2點30分，於洲際迷你蛋（台中市北屯區崇德路三段833號）登場，屆時歡迎球迷到現場和啦啦隊女神互動，12月12日也有賽事，,球迷和粉絲可要把握近距離接觸的良機！

▲梓梓（左）感謝媽媽遺傳的好基因。（圖／梓梓IG）
▲梓梓（左）感謝媽媽遺傳的好基因。（圖／梓梓IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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