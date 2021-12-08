專訪／梓梓回啦啦隊「燃燒職籃熱情」　竟最期待大吵一架

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從LamiGirls再到伊梓帆，女團經驗豐富的梓梓，自信表示擅長與女生相處：「我覺得女生比較敏感、脆弱，需要細心去呵護，我自己也是一樣。」談到嚮往與團員們相處的模式，梓梓認為「吵架」、「摩擦」最令她期待：「適時地溝通、包容非常重要，我覺得吵架是一件很好的事，沉默才是最可怕的，有什麼不舒服的地方就提出來，慢慢磨合就會越來越好。」梓梓坦言目前最想做的，就是盡可能的融入大家：「團體最重要的就是，不是妳一個人好，要整個團隊好，大家才會一起好起來。」
梓梓透露現在啦啦隊的未來趨勢就是往演藝圈發展，而女孩們需要增進、學習的不僅僅是外貌維持、加油舞蹈等，還要思考如何展現自己的獨特：「在鏡頭前要怎麼樣才會亮眼、讓大家喜歡妳，或是如何去應對各式採訪、記者會。」
談及「小玉換臉事件」，梓梓也分享類似經驗：「有一個粉絲會拿我的臉， P到沒穿衣服女生的漫畫上面，傳給我他想像的過程。」梓梓以為封鎖對方後就能停止被騷擾，怎料事後竟直接目睹本人：「因為他也有傳自己的照片給我，所以我知道他長怎樣，我有一次收工要離開時，他就躲在一個角落探出頭。」梓梓當時飽受驚嚇，不敢相信粉絲竟會直接在她面前現身，不過也因為此次經驗，她往後工作結束都會找人陪同，更懂得如何保護自己。
梓梓不科學的E級身材備受關注，她笑說全要感謝媽媽的好基因以及傳授的保養知識：「如果以大胸部的女生來說，我算是上半身比較瘦的，媽媽比較豐滿，所以從很小我媽就會跟我說要喝木瓜牛奶，胸部要擦乳液。」不過她也坦言小時候會羨慕同學可以穿日系、可愛造型的內衣，而自己卻要挑選包覆效果好，或是較具機能型的款式。
P. LEAGUE+ 福爾摩沙台新夢想家首場主場例行賽資訊，時間為12月11日星期六下午2點30分，於洲際迷你蛋（台中市北屯區崇德路三段833號）登場，屆時歡迎球迷到現場和啦啦隊女神互動，12月12日也有賽事，,球迷和粉絲可要把握近距離接觸的良機！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110