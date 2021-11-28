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國際油價跌！中油汽、柴油明起各降0.2元及0.3元

▲中油宣布持續吸收漲幅，汽、柴油各吸收0.4元 國內油價明（29）日起汽、柴油各調降0.2元及0.3元。（圖／中油提供）
▲中油宣布持續吸收漲幅，汽、柴油各吸收0.4元 國內油價明（29）日起汽、柴油各調降0.2元及0.3元。（圖／中油提供）

記者顏真真/台北報導

2021-11-28 12:12:38

台灣中油公司宣布，自明（29）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.7元。台灣中油表示，本周油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制，並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.4元。

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本周受歐洲COVID-19疫情持續嚴峻，新變種病毒株Omicron感染力強，引發市場恐慌，導致多國重啟旅遊禁令或邊境防疫封鎖，加上美國宣布釋出5000萬桶戰備儲油等因素影響，導致國際油價下跌。

台灣中油說明，本周浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌1.18美元，新台幣兌美元匯率貶值0.007美元，計算後價格已低於亞洲鄰近國家日、韓、港、星，與上周零售價比較汽、柴油應各調漲0.2元及0.1元，換算95無鉛汽油每公升31.5元。

因此，進一步再啟動油價平穩措施，台灣中油表示，超出的1.5元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.4元，吸收後汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元及0.3元。

也因此，本周依油價公式、維持亞洲鄰近國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整的0.4元由台灣中油吸收，累計今（2021）年至10月底止，台灣中油共吸收73.9億元。

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