金馬58／白靈、李國煌引言超經典 典禮最尬橋段是他們
第58屆金馬獎已經於昨（27）日晚間圓滿落幕，今年頒獎典禮上有2大亮點，在網路上掀起超高討論度，除了在一出場就席捲全場目光的白靈，在頒獎前的一席話，更是奪得許多好評，以及李國煌頒獎前的妙語如珠，同樣獲得滿堂彩；而有亮點就有敗筆，其中一段讓不少人詬病的，就是柯震東與王彩樺，尷尬到讓觀眾腳趾捲曲。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-28 11:35:23
最大亮點非白靈莫屬，擔任頒獎人的她，在金馬紅毯時壓軸出場，一現身就吸引了全場目光，但精彩的不僅限於她的服裝，而是在她頒發「最佳導演」前的一番真摯話語，她以自身經歷分享來台隔離時的心情，從痛苦到甘之如飴的過程，句句打動人心，沒有太多煽情的詞語，卻足夠扣人心弦，那句「我的生日是10月10號，跟台灣非常有緣份」，好似什麼都沒說，卻又什麼都說了，替身陷尷尬寒冬的台灣，注入一股暖流，暖流也竄進了人心，許久都未曾散去。
整場典禮的另外一個亮點就是新加坡的喜劇之王李國煌，與李心潔一起頒發影帝前長達5分鐘的引言，他發揮幽默功力，先虧了自己之所以會與李心潔同台頒獎，是要解開上一屆沒得獎的「心結」，接著點評入圍「最佳男主角」的邱澤、鄭仁碩，笑言2人都不如《男兒王》中的他，還吐槽柯震東「帥，有用嗎？」妙語如珠的一番話，逗樂全場。而除了吳鎮宇沒被虧，其他入圍者通通慘遭「毒嘴」，有網友發現，之所以吳鎮宇能逃過一劫，其實是因為他主演《濁水漂流》與李國煌演出的《男兒王》是同間製片商。
亮點奪人眼球，就有敗筆令人扶額，最尷尬的一段，要數柯震東、王彩樺「母子檔」合體頒獎橋段，2人曾在《那些年，我們一起追的女孩》演過母子，當時的經典令人難忘，可惜回憶殺卻成了尷尬癌發作現場，柯震東接不了王彩樺的哏，互動冷場不說，整段對話還有點不知所云。