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NBA／哈登狂打11鐵、發生7失誤　主場球迷看不下去狂噓

▲籃網球星James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網球星James Harden。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-28 11:41:21

布魯克林籃網今日以107:113不敵鳳凰城太陽，球隊明星後衛James Harden發揮不佳，全場15投4中、其中三分球6投0中，拿到了12分13籃板14助攻7失誤的數據。連主場球迷都看不下去，對他發出噓聲。

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過去幾個賽季幾乎都是MVP候選人的Harden，本賽季至今表現非常低迷，或許是在傷後身體狀態還沒調整回來，又或許是對於目前判罰的尺度還沒拿捏好，總之沒有打出自己該有的水準。

賽季至今，球迷只看到一個鞠躬盡瘁的Kevin Durant，在Kyrie Irving持續因疫苗問題缺陣，而Harden手感又急凍的情況下，儘管籃網在東區戰績獨走，但面對一級強隊時實在很難看出有取勝把握。

此役Harden夢遊了前3節，在一次運球失誤後，主場球迷開始對他發出噓聲，這時候他10投1中只得4分。雖然末節狀態有所回升，但球隊落後的分數帶多，已無力追趕。

Durant這一場打了44分鐘，28投13中、包括4顆三分球，，空砍39分9籃板7助攻4抄截1阻攻。但沒有得到隊友足夠的火力支援，也只能徒呼負負。

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