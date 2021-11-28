小鬼黃鴻升冥誕　《玩很大》自製圖獻祝福惹鼻酸

小鬼黃鴻升於去年9月16日過世，今（28）是他38歲冥誕，許多演藝圈好友們紛紛PO文祝福，他生前參與錄製的《綜藝玩很大》節目組，也在時間一到於社群媒體發文，還附上可愛的自製圖片；藝人李千那、鬼鬼、炎亞綸都發文、留言分享心情。而引人注意的是，黃鴻升生前設計的角色「Alien666」，也在今天公布推出3D悠遊卡讓粉絲珍藏。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-28 13:07:00
《綜藝玩很大》的節目組在28日的凌晨12點一到就曬出他們製作的慶生圖，圖片上黃鴻升戴著可愛的橘色生日帽，穿著玩很大的黃色隊服，旁邊有外星人、蛋糕以及「HAPPY BIRTHDAY」字樣，節目組發文：「鬼哥生日快樂！在你的星球一定每天都很開心吧！記得有空來找我們玩唷！」炎亞綸則是在底下留言：「Happy Birthday。」李千那則是寫道：「生日快樂，好想你，你好嗎？」鬼鬼（吳映潔）沒有寫下文字，僅用外星人、生日蛋糕與白色愛心符號傳達想說的話。
黃鴻升生前留下許多藝術作品，其中虛擬角色「Alien666」，是外星人來到地球，代表他想要進化成人類，讓大家去接受他，也向大家展示他生前心目中對於「夢想」與「藍圖」的想像，為此官方特別推出了3D悠遊卡，藉此表達對小鬼黃鴻升的思念。