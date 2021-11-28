萌翻全身！寶可夢誕生25週年 皮卡丘、胖丁聯名電力十足
擁有廣大粉絲的Pokémon寶可夢，今年誕生25週年，眾多服飾、鞋款品牌推出全新聯名單品，讓大家重溫兒時記憶。除了可愛形象外，還有逗趣的創意設計和藝術家重新詮釋的帥氣風格，長出可愛耳朵和閃電尾巴的帆布鞋、解構形象的手繪插畫T恤，電力十足地萌翻一家大小全身。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-28 16:14:17
日系平價品牌GU以「宅家露營」為主題，攜手Pokémon寶可夢，推出多款適合全家一起穿的溫暖設計，有可愛的立體絨毛拼接造型，刺繡印花內刷毛設計，還有軟綿綿的珊瑚絨家居服，一起打造Q萌生活。
由皮卡丘帶領不同年齡層的探險家們，都能踏上寶可夢之旅。CONVERSE將深受粉絲喜愛的妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、胖丁角色，以初代經典形象還原在經典Chuck Taylor All Star鞋款上一起奔跑。
不只精靈球化身成Chuck貼標和頂部鞋孔，最特別的莫過於將整雙鞋款做成主角皮卡丘！有著皮卡丘大大眼睛與耳朵的鞋頭，鞋後跟上還帶有皮卡丘著名的閃電尾巴及放電Logo！可愛圓滾滾的胖丁，則化身羊羔絨圓領毛衣，超萌。
而台人最愛熱搜的UNIQLO，則邀請住在紐約日本籍當代藝術家山口歷，以及著名的英國插畫家暨玩具設計師James Jarvis，共同打造全新Pokémon Meets Artist UT！適逢UNIQLO 11週年感謝祭折扣優惠，最超值的童裝印花T恤只要NT$149元起。