Omicron來勢洶洶跨年辦不辦 陳其邁：不用太緊張
新冠肺炎最新變種病毒Omicron來勢洶洶，已經有多國出現感染者蹤跡，台北市長柯文哲日前表示有關跨年晚會「有可能在前三天跟你講說不能辦」，引發熱議，會不會影響到高雄跨年晚會跟五月天演唱會？高雄市長陳其邁參加美濃白玉蘿蔔節時受訪指出，高雄的社區是安全的，大家不用太過緊張，落實防疫措施，再隨疫情的狀況做因應及調整。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-28 12:57:03｜2021-11-28 12:59:15
高雄市長陳其邁指出，防疫就是一步一步按照SOP來做，該有什麼情況、該有什麼劇本，我們就做好準備，高雄現在已經超過連續14、15天以上都沒有本土個案，意思是說我們社區是安全的，沒有任何病毒存在，所以大家也不要太過於緊張。
陳其邁說，現在要做的就是做好邊境防疫，守住邊境病毒不會進來，我們就不用擔心，第二個就是疫苗覆蓋率，因為在80歲以上長輩有打疫苗跟沒打疫苗他的重症或死亡率是差10倍，所以一定要打疫苗，我們就做足準備，再根據疫情來調整防疫狀況。
陳其邁強調，高雄特別重視邊境防疫，這也許對其他縣市覺得好像沒什麼關係，但高雄有海港、漁港、還有空港，所以防疫旅館的管制以及防疫規定其實我們是非常嚴格，所以高雄要把邊境顧好，不要讓病毒進來，讓社區保持安全，尤其過年或跨年時也會有很多市民回來，我們就要落實防疫措施，再隨疫情的狀況做因應及調整。