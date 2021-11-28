新莊婦離奇死在家中！竟是租客爬窗殺人　謀財害命

新北市新莊區日前發生一起離奇命案，一名65歲的馮姓婦人被發現陳屍在家中，不過身上沒有外傷，警方循線調閱監視器，發現承租五樓套房的劉姓租客涉有重嫌，在當天凌晨爬窗進入死者家中多次，經警方不斷抽絲剝繭，才突破劉嫌心防，坦承謀財害命，訊後依強盜、殺人、毒品罪嫌移送。
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 12:56:07｜2021-11-28 13:11:51
警方表示，新北市新莊區26日凌晨發生一起強盜殺人案，死者丈夫於26日凌晨三時許外出運動，死者（馮女）仍在房中熟睡，劉嫌趁此時自五樓窗台爬進六樓行竊，其先生返家時發現太太陳屍於自家客廳，經送署立台北醫院急救後仍宣告不治。
警方當天獲報，死亡案後依規定處理，行政相驗時員警發現異常處，提問醫師後啟動偵查，並擴大調閱沿途監視器，發現承租5樓套房的劉嫌，在該日凌晨爬窗進入死者家中多次，且離開現場時挾帶死者屋內枕頭，將枕頭放於背包中，再騎乘機車至三重光復路上丟棄在路旁的垃圾堆，之後又去當鋪欲典當來路不明的手鐲及玉飾換取現金。
劉嫌見警方詢問時言詞閃爍，警方研判案情不單純，旋即組成專案小組，連夜報請檢察官核發拘票、搜索票，而後經警方不斷抽絲剝繭，才突破劉嫌心防坦承謀財害命。
據了解，劉嫌自稱啦啦隊教練，曾在2012年代表台灣參加東南亞的啦啦隊公開賽，並奪下混合雙人銅牌，警方詢後將劉嫌依強盜、殺人、毒品罪嫌移送。（編輯：孫唯容）
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