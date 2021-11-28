Omicron嚇趴全球股市！台股也剉咧等 國安基金喊話關注
新冠新變種病毒株Omicron山雨欲來，各國陸續實施邊境管制，恐慌指數飆漲逾50%，全球股市也嚇趴，其中美股道瓊工業指數更重挫逾900點，台股也剉咧等。對此，國安基金操盤手、財政部次長阮清華今（28）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，國安基金會密切觀察注意，他也不忘信心喊話，特殊事件短期波動難免，長期還是要看基本面，台灣基本面還是好的，長期仍看好。
記者顏真真/台北報導
2021-11-28 13:14:44
在全球傳出新變種病毒株Omicron新疫情威脅之下，美股道瓊指數26日下跌905.04點，或2.53%，收34,899.34點；那斯達克指數下跌353.57點，或2.23%，收15,491.66點；標普500指數下跌106.84點，或2.27%，收4,594.62點；費城半導體指數下跌112.9點，或2.92%，收3,757.1點。
美股重挫，台股明日周一開盤震盪恐怕也難免，國安基金是否有所動作也備受關注。國安基金操盤手、也是財政部次長的阮清華今日受訪時表示，目前股市短期特殊狀況是全球現象，周五全球股市都倒，明日台股如何要再觀察，但他認為台灣基本面還是好的，短期震盪可能還要再觀察，長期仍是看好。
他還說，國安基金每季會開一次例會，預期在明年1月15日前會再開一次，不過，他說現在台股還在萬七以上，要再看一下，整個基本面還是非常好，短期特殊事件難免有些波動，但股市最後還是要看基本面。
他也再次強調，國安基金會密切注意觀察，先看明天台股狀況如何？看台股會怎麼反應及反應多久？這些都要觀察，國安基金也會隨時掌握國際財經狀況，密切注意台股變化。