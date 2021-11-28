迎戰超強變異株Omicron！陳時中：已指示保留集檢所量能

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面對被世界衛生組織（WHO）列為「高關注變異株」，並命名Omicron的新變種病毒，集中檢疫所任務是自11月29日零時起，南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6個「重點高風險國家」，入境後須強制入住集中檢疫。陳時中提到，集中檢疫所也是隔離及輕症分流的重要量能。
陳時中表示，已指示衛生福利部醫福會保留集中檢疫所量能。醫福會執行長王必勝，今天接受媒體訪問時補充說明，中央昨天為Omicron變種病毒舉行緊急會議，預估越來越多國家可能成為「重點高風險國家」，甚至一旦出現本土Omicron疫情，恐需擴大隔離輕症者，集中檢疫所角色會非常吃重。
王必勝表示，雖然集中檢疫所事前已承接春節7+7檢疫專案，專門提供完整接種疫苗入境者訂房，但由於7+7條件嚴格，選擇此方案人數少，所以訂房量不多，會將7+7訂房集中處理，原規劃僅需保留1至2成空房，面對Omicron，將增加更多保留量能，以備不時之需。
國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，但國內接種疫苗量卻趨緩，陳時中在專題報告中也提到，據指揮中心截至11月26日疫苗接種統計發現，國內部分族群完整接種第2劑疫苗狀況較不理想，他特別點名75歲以上長者，完整施打2劑者僅占65.1%，及第5類長照機構人員及其受照顧者，2劑完成率僅63.4%。
陳時中說明挑出這2類族群提醒，因為75歲以上長者或第5類長照機構受照顧者，都是重症、死亡高風險族群；他並透露，據台灣接種資料發現，有接種疫苗確診者住院死亡風險較無接種者低10倍左右，近日將公布詳細數據，呼籲民眾務必盡快完整接種，不要等到有疫情才打疫苗。（編輯：管中維）
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