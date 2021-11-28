拒收外縣市事業廢棄物 陳其邁：不能幫忙當成理所當然
因傳出有不肖業者載運外縣市事業廢棄物而申報高雄市廢棄物之不法情節，因此包括仁武、岡山兩座焚化廠最近已開始停收外縣市的事業廢棄物，如桃園、台中、彰化、台南等許多仰賴高雄焚燒事業廢棄物的縣市難以消化，高雄市長陳其邁強調，自己的垃圾要自己處理，高雄市過去長期都是幫其他縣市焚燒垃圾，「不能因為幫忙久了就習慣了，不能把幫忙當成理所當然，應急處理變習慣這樣我無法接受」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-28 14:20:46
環保局副局長黃世宏表示，經統計，岡山廠1到10月份高雄市事業廢棄物重量有暴增情形，環保局針對清運業者所申報的清運紀錄，及機具的GPS軌跡，發現確有不肖業者夾帶外縣市事業廢棄物偽裝成高雄事業廢棄物進場的情形，高雄市環保局已依違反廢棄物清理法第48條規定送辦，並依公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第27條規定，撤銷或廢止其許可證。
高雄市長陳其邁說，在108年當時韓市長時，高雄市垃圾焚化量143萬噸是最高，南部因為在東北季風的下風處，是屬於外縣市空汙總量約佔4成以上，所以要改善空汙要減少垃圾的焚化量，所以他上任後從143萬噸降到去年137萬噸，今年目標值降為133萬噸逐年調降。
陳其邁認為，自己的垃圾要自己處理，高雄市過去長期都是幫其他縣市焚燒垃圾，「不能因為幫忙久了就習慣了，應急處理變習慣這樣我無法接受」，所以外縣市的垃圾量需逐年調降來改善高雄市的空汙。
陳其邁強調，希望大家要各自負起責任，不能把幫忙當成理所當然及習慣，請外縣市自行負責，高雄是逐年慢慢調降焚燒量；環保局則籲請外縣市事業及清除機構應詳實申報，切勿貪圖價差，虛偽不實申報夾帶外縣市事業廢棄物進入高雄市的焚化廠，以免遭受刑罰及撤證而得不償失。