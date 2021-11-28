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快訊／本土再+0！增10例境外　3例突破性感染

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今（28）日國內新增0例本土個案、10例境外移入。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今（28）日國內新增0例本土個案、10例境外移入。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-28 14:04:29｜2021-11-28 14:32:07

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今（28）日國內新增0例本土個案、10例境外移入，為7男3女，另確診個案中，沒有新增個案死亡。

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莊人祥指出，今天有3人屬於突破性感染，3人都完整接種2劑的大陸科興疫苗，分別是越南籍20多歲男性、菲律賓籍20多歲男性和10多歲印尼籍女性。

指揮中心說明，今天新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自美國(案16690)、越南(4例，案16691、案16692、案16697、案16699)、印尼(3案，案16693、案16696、案16698)、阿拉伯聯合大公國(案16694)及菲律賓(案16695)入境，入境日介於今(2021)年11月25日至11月26日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,426,033例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,407,812例排除)，其中16,588例確診，分別為1,944例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）

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