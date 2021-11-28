中山大學校友總會理事長交接　領總會邁向全新領域

國立中山大學校友總會理事長交接晚宴27日假國賓大飯店舉行，由高雄市不動產開發公會理事長黃烱輝接任第十屆校友總會理事長。高雄市長陳其邁出席致詞時表示，中山大學是高雄市知名國立大學，培育許多人才，黃烱輝接任校友總會長，將帶領中山大學校友總會走向全新領域。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-28 14:13:58
新任的總會理事長黃烱輝，為國立中山大學高階經營管理碩士畢業；經歷高雄市不動產代銷經紀商業同業公會理事長、高雄都會發展文教基金會董事長、高雄市國立中山大學校友會第五屆理事長；現任欣巴巴事業股份有限公司董事長、高雄市不動產開發商業同業公會理事長。
中山大學校長鄭英耀表示，高屏澎東地區目前沒有一間公立醫學系，設立醫學院將是中山大學最後一塊拼圖，很感謝巴巴事業黃董事長挺身而出支持母校，將捐贈兩億元，並協助學校在仁武校區興建一棟建築面積約500坪的醫學教學大樓，雙方在2019年11月25日舉行捐贈簽約儀式，創下中山大學創校以來單筆最大受贈金額，醫學教學大樓預定明年校慶期間動土，可望加快醫學院成立的腳步。未來將以仁武校區作為培育醫事人才的基地，將理工、海洋研究的優勢拓展至醫學領域，建構一個與傳統醫學院大大不同的醫療人才培育搖籃。
黃烱輝指出，他在民國100年就讀中山大學EMBA，身為校友就是一家人，台灣醫療在全世界數一數二，但南北醫療資源卻有些傾斜，南部公立醫學院僅成功大學設立，對於培育醫療人才是不夠的，他認同學校理念，一馬當先以實際行動支持，希望成立醫學院後，更能照顧南部廣大民眾的醫療需求。