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中山大學校友總會理事長交接　領總會邁向全新領域

▲國立中山大學校友總會理事長交接晚宴27日舉行。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.27）
▲國立中山大學校友總會理事長交接晚宴27日舉行。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.27）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-11-28 14:13:58

國立中山大學校友總會理事長交接晚宴27日假國賓大飯店舉行，由高雄市不動產開發公會理事長黃烱輝接任第十屆校友總會理事長。高雄市長陳其邁出席致詞時表示，中山大學是高雄市知名國立大學，培育許多人才，黃烱輝接任校友總會長，將帶領中山大學校友總會走向全新領域。

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新任的總會理事長黃烱輝，為國立中山大學高階經營管理碩士畢業；經歷高雄市不動產代銷經紀商業同業公會理事長、高雄都會發展文教基金會董事長、高雄市國立中山大學校友會第五屆理事長；現任欣巴巴事業股份有限公司董事長、高雄市不動產開發商業同業公會理事長。

▲高雄市不動產開發公會理事長黃烱輝接任國立中山大學第十屆校友總會理事長。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.27）
▲高雄市不動產開發公會理事長黃烱輝接任國立中山大學第十屆校友總會理事長。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.27）
中山大學校長鄭英耀表示，高屏澎東地區目前沒有一間公立醫學系，設立醫學院將是中山大學最後一塊拼圖，很感謝巴巴事業黃董事長挺身而出支持母校，將捐贈兩億元，並協助學校在仁武校區興建一棟建築面積約500坪的醫學教學大樓，雙方在2019年11月25日舉行捐贈簽約儀式，創下中山大學創校以來單筆最大受贈金額，醫學教學大樓預定明年校慶期間動土，可望加快醫學院成立的腳步。未來將以仁武校區作為培育醫事人才的基地，將理工、海洋研究的優勢拓展至醫學領域，建構一個與傳統醫學院大大不同的醫療人才培育搖籃。

黃烱輝指出，他在民國100年就讀中山大學EMBA，身為校友就是一家人，台灣醫療在全世界數一數二，但南北醫療資源卻有些傾斜，南部公立醫學院僅成功大學設立，對於培育醫療人才是不夠的，他認同學校理念，一馬當先以實際行動支持，希望成立醫學院後，更能照顧南部廣大民眾的醫療需求。

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