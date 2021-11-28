啦啦隊前國手「勒斃女房東」！落網坦承犯行 殺人動機曝
新北市新莊區26日凌晨發生一起離奇命案，65歲的馮姓婦人被發現陳屍在家中，不過身上沒有外傷，警方循線調閱監視器，發現住在5樓的劉姓租客竟爬窗進來，徒手勒斃女房東，隨後盜竊財物典當，劉嫌訊後坦承謀財害命；根據警方調查，馮婦與劉嫌為房東跟租客關係，且案發時劉嫌才承租3天，還是馮婦好心讓他提前入住，怎料卻反遭殺害。
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 14:23:33｜2021-11-28 14:45:40
警方表示，死者丈夫於26日凌晨三時許外出運動，死者（馮女）仍在房中熟睡，其先生返家時發現太太陳屍於自家客廳，經送署立台北醫院急救後仍宣告不治，由醫師判定心肌梗塞死亡。
不過有員警發現，馮婦馮女脖子處疑似有勒痕，轉而深入調查，才發現住在5樓的劉姓租客涉有重嫌，當天凌晨多次爬窗進入死者家中，擴大調閱沿途監視器，劉嫌在離開現場時，挾帶死者屋內枕頭，並且將枕頭放於背包中，再騎乘機車至三重光復路上丟棄在路旁的垃圾堆，之後又去當鋪欲典當來路不明的手鐲及玉飾換取現金。
警方詢問時，劉嫌言詞閃爍，警方研判案情不單純，立即組成專案小組，連夜報請檢察官核發拘票、搜索票，才突破劉嫌心防，他表示，自己是因「染毒又缺錢花用，才會想要侵入偷竊」，怎料被馮婦發現，自己乾脆直接從背後，用手臂將人馮婦後逃逸。
據了解，劉嫌自稱啦啦隊教練，曾在2012年代表台灣參加東南亞的啦啦隊公開賽，並奪下混合雙人銅牌；警方詢後將劉嫌依強盜、殺人、毒品罪嫌移送。（編輯：孫唯容）
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