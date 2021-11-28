COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

啦啦隊前國手「勒斃女房東」！落網坦承犯行　殺人動機曝

▲新北市新莊區26日凌晨發生一起離奇命案，65歲的馮姓婦人被發現陳屍在家中，不過身上沒有外傷，警方循線調閱監視器，發現住在5樓的劉姓租客竟爬窗進來，徒手勒斃女房東，隨後盜竊財物典當。（圖為劉嫌／翻攝畫面）
▲新北市新莊區26日凌晨發生一起離奇命案，65歲的馮姓婦人被發現陳屍在家中，不過身上沒有外傷，警方循線調閱監視器，發現住在5樓的劉姓租客竟爬窗進來，徒手勒斃女房東，隨後盜竊財物典當。（圖為劉嫌／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-11-28 14:23:33｜2021-11-28 14:45:40

新北市新莊區26日凌晨發生一起離奇命案，65歲的馮姓婦人被發現陳屍在家中，不過身上沒有外傷，警方循線調閱監視器，發現住在5樓的劉姓租客竟爬窗進來，徒手勒斃女房東，隨後盜竊財物典當，劉嫌訊後坦承謀財害命；根據警方調查，馮婦與劉嫌為房東跟租客關係，且案發時劉嫌才承租3天，還是馮婦好心讓他提前入住，怎料卻反遭殺害。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新北市新莊區日前發生一起離奇命案，一名65歲的馮姓婦人被發現陳屍在家中，不過身上沒有外傷，警方循線調閱監視器，發現承租五樓套房的劉姓租客涉有重嫌。（翻攝畫面）
▲死者丈夫於26日凌晨三時許外出運動，死者（馮女）仍在房中熟睡，其先生返家時發現太太陳屍於自家客廳，由醫師判定心肌梗塞死亡。（翻攝畫面）
警方表示，死者丈夫於26日凌晨三時許外出運動，死者（馮女）仍在房中熟睡，其先生返家時發現太太陳屍於自家客廳，經送署立台北醫院急救後仍宣告不治，由醫師判定心肌梗塞死亡。

不過有員警發現，馮婦馮女脖子處疑似有勒痕，轉而深入調查，才發現住在5樓的劉姓租客涉有重嫌，當天凌晨多次爬窗進入死者家中，擴大調閱沿途監視器，劉嫌在離開現場時，挾帶死者屋內枕頭，並且將枕頭放於背包中，再騎乘機車至三重光復路上丟棄在路旁的垃圾堆，之後又去當鋪欲典當來路不明的手鐲及玉飾換取現金。

警方詢問時，劉嫌言詞閃爍，警方研判案情不單純，立即組成專案小組，連夜報請檢察官核發拘票、搜索票，才突破劉嫌心防，他表示，自己是因「染毒又缺錢花用，才會想要侵入偷竊」，怎料被馮婦發現，自己乾脆直接從背後，用手臂將人馮婦後逃逸。

據了解，劉嫌自稱啦啦隊教練，曾在2012年代表台灣參加東南亞的啦啦隊公開賽，並奪下混合雙人銅牌；警方詢後將劉嫌依強盜、殺人、毒品罪嫌移送。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
62.89%37.11%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
59.08%40.92%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.5%59.5%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
58.15%41.85%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀