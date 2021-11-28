張蘭驚爆兒被黑人掐脖暴打　大S丶汪小菲齊心回應

汪小菲和大S宣布離婚後，選擇低調不對外發言，母親張蘭卻不忍兒子受委屈，四處開直播宣揚家務事，今（28）日又對外氣憤爆料，表示汪小菲在台灣受盡委屈，曾因為價值觀不同，被黑人（陳建州）暴打一頓，頭被壓在地下，簡直要打死人！





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▲張蘭爆料黑人毆打汪小菲，還說兒子受委屈，事後卻又改口認錯人。（圖 ／ 翻攝張蘭抖音）

《麻六記》新店27日開張，汪小菲沒露臉，反而是母親張蘭出面剪綵，她不怪兒子神隱，反而在抖音平台哽咽說，「兒子穿著個破棉襖給我發來視頻，我流淚了。不容易、真的不容易啊！昨天開業，我在台上，光鮮的一面留給媽媽了」，體諒兒子為開店四處奔波。





話鋒一轉，張蘭突然爆料，汪小菲求她別再談家事了，但她堅持吐露心聲，不想任由兒子被欺侮，「你們知道嗎？有一天夜裡，汪小菲被黑人（陳建州）在家裡暴打，因為價值觀不同，被按在地下，阿姨給我夜裡兩點鐘打電話說不要命了，汪小菲被黑人在家裡按在地下掐脖子，要打死人了，這就是汪小菲受的委屈」。





張蘭氣憤地說，「大家知道黑人嗎？他可是運動員出身呢！還不封殺他嗎？我的孩子俏江南沒了，讓資本給奪走了，我忍了，我不說話，但是我兒子被人誹謗了，我不能再忍了」，語氣激動到哽咽。





▲汪小菲否認被陳建州暴打。（圖／翻攝汪小菲微博）

這番言論一出，讓黑人的微博瞬間被網友謾罵攻陷，不過，張蘭這裡才掀起驚濤駭浪，汪小菲立刻飛蛾撲火，在微博發文：「我向黑人陳建州鄭重道歉，家人的一句話給你帶來不好的困擾。我和陳建州是很好的朋友，范范也是很好的姐妹，我們並沒有因為任何價值觀和立場的問題發生過爭執。資訊不對稱導致家人的誤解。實在抱歉。再次和黑人道歉。」

《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人，其回覆張蘭抖音的澄清影片，張蘭親口道歉是認錯人，希望此事不要再發酵，所以不再回應此事。記者致電、傳訊給黑人，至今未獲回應。