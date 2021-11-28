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今增10例境外移入 ！其中3人「突破性感染」皆打科興

▲今增10例境外移入 ！其中3人「突破性感染」皆打科興疫苗。（圖／翻攝自中國官媒）
▲今增10例境外移入 ！其中3人「突破性感染」皆打科興疫苗。（圖／翻攝自中國官媒）

中央社

2021-11-28 16:16:13

（中央社記者陳婕翎台北28日電）中央流行疫情指揮中心，今天公布國內新增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入確定病例，其中3人符合突破性感染定義，皆是接種中國科興疫苗；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心發言人莊人祥下午說明，新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自美國、越南、印尼、阿拉伯聯合大公國及菲律賓入境，入境日介於11月25日至11月26日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

莊人祥表示，符合突破性感染的個案，為案16691越南籍20多歲男性、案16695菲律賓籍20多歲男性，及案16698印尼籍10多歲女性，這3名突破性感染個案都是施打2劑科興疫苗。

新增個案Ct值部分，沒有接種疫苗紀錄的案16697及案16699皆為Ct值16；曾施打2劑BNT疫苗、但不符合突破性感染的案16692的Ct值為26；其餘7名境外移入個案Ct值皆為30以上。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6588例確診，分別為1944例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：管中維）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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