高野率隊訪桃園　鄭文燦大秀與美方關係

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鄭文燦在臉書提到，許多美商選擇在桃園投資，也有軍民技術的共同研發，讓桃園成為全球供應鏈不可或缺的一部分。他歡迎美國聯邦眾議員訪問團選擇桃園，期盼台美之間有更多的交流與合作。
率團的高野與鄭文燦曾在美國見面2次，2019年3月鄭文燦訪美時，錄製「台灣能夠讓世界更美好」的影片，高野就在影片中說出「Taiwan Can Help」。鄭文燦還說，他向許多美國聯邦參議員、眾議員、學者、智庫、政府部門傳達了台灣的聲音，相信訪問成果可為台灣加分。
2019年7月鄭文燦再度到美國考察，同樣錄製「深耕交流，台美共好」影片，並邀請多名美國友人在鏡頭前簽名，其中仍可看到高野的身影。而鄭文燦也提到，每個簽名都代表對台灣的支持，他也希望台灣跟美國更緊密、更友好。
而鄭文燦在2019年3月訪美時，曾在白宮（The White House）打卡，並指自己到華盛頓特區會晤白宮、國防部及國務院的官員，還透露「白宮原來這麼大」。隔天鄭文燦又到國務院與美官員會面，結束後在美國國務院大廳合照，鄭文燦再度在臉書上發文說「這才是美國國務院大廳」。
2019年的訪美行程，讓鄭文燦展現與美方的良好關係。回國後，鄭文燦再邀蔡英文與美國、日本、歐洲、東南亞等23國家駐台大使、代表到桃園看球賽，其中包含AIT前處長酈英傑。而酈英傑今年7月任期屆滿返美時，鄭文燦更說「台灣的大門將永遠為好朋友敞開」。
新任AIT處長孫曉雅上任後，鄭文燦準備新銳膠彩畫畫家陳珮怡以貓為題創作的「悠然」，贈送給孫曉雅。鄭文燦還提到，蔡英文讓台灣與美國建立互信、互利關係，他也透過城市外交，與美國數個城市建立深厚關係，促進經貿交流，協助台美關係的進展。
這個月初AIT在桃園舉辦壘球賽，鄭文燦也換上球衣帶領桃園市政府壘球隊與孫曉雅率領的AIT比賽。鄭文燦說，深刻體會美國人對運動的重視，追求友誼、團結、平等、公平競爭，如同面對國際事務時，共同擁抱民主，追求相同價值，未來桃園的城市外交，他會繼續努力。
不論出訪或是在國內，鄭文燦都積極與美方接觸，也是目前各縣市首長少有的經驗，鄭文燦雖然打著「城市外交」的口號，推展桃園與國際城市的合作，同樣的他也為自己的外交實力，奠定紮實的基礎，更是未來不可或缺的資源。