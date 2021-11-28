聽人演講比自己讀書「更好吸收」？網秒揭盲點：各司其職
不少人在學時期，都曾聽過成功人士受邀回校演講，聽完當下都會有獲益良多的感覺。就有網友好奇提問「聽演講有比自己讀書更好吸收嗎？」問題一出也掀起鄉民熱議，更有人點出盲點「搞錯用意了」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 15:50:02
原PO在論壇PTT上發文提到，身邊有好多朋友非常熱衷聽演講，各式各樣的題材他們都很有興趣，「我是很佩服他們終身學習的那種積極心態也覺得這樣很好，可以跟上社會的脈動，也可以涉獵到自己生活圈所接觸不到的領域。一個喜歡聽演講的朋友說『聽君一席話，勝讀十年書，聽那些各領域的專家演講，其實就是聽到各領域的精華，不用自己花很多時間摸索』」。
但原PO卻比較喜歡自己看書或影片學習，「沒有很喜歡那種要坐在座位上一兩小時的演講說，如果真要聽演講，我也會想要找網路上的來看…因為可以分段看，不用真的一綁就是兩三個小時，有時還會聽到打瞌睡…丟自己的臉，大家覺得聽現場的演講，效果真的比較好嗎？」
貼文曝光後，卻有不少網友點破盲點「演講用意是培養動機、讀書是培養能力」、「演講能快速引發知識感，但通常也只是感覺」、「前一陣子去聽有興趣的議題，那位教授功力很深，講的卻平易近人，收穫超多」、「演講，聽完內心澎湃，一週後漸漸遺忘。讀書，起初枯燥，但閱讀、筆記能力養成都是自己的」、「看講者吧，但好講者也不多，但書本也並非字字珠璣」。（編輯：潘毅）