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女星搬新家到處要「入厝禮」　徐乃麟竟送雙門大冰箱

▲小優被指控到處要「入厝禮」。（圖／中天提供）
▲小優被指控到處要「入厝禮」。（圖／中天提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-11-28 15:44:57

中天綜合台《小明星大跟班》邀請小優、趙正平、圓圓等藝人上節目接受匿名指控。小優被指控「買房後逢人就要入厝禮」，她要來的入厝禮包含62吋大電視、雙門大冰箱等，吳宗憲看了忍不住替她說話：「我不覺得她這個舉動是不要臉，因為她並沒有跟我要這些東西。」此話一出，全場直喊：「因為她還沒遇到你！」

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▲徐乃麟曾因女來賓打牌牌技太差，動怒飆罵製作人。（圖／NOWnews資料照）
▲徐乃麟大方送冰箱給小優。（圖／NOWnews資料照）
小優則解釋：「我賺錢很辛苦才買了第一間房子，因為裝潢已經花很多錢了，所以我那時候上乃哥（徐乃麟）的節目，我就在節目上問乃哥要送我什麼？而且已經錄影存證，乃哥就很大方的送我這個冰箱。」小優還極力替自己辯駁：「我都有請他們吃飯，而且我是有傳名單說這些東西還缺喔！我是讓他們認購，不是讓他們還要去百貨公司挑。」

▲趙正平被指控愛「亂要通告」。（圖／中天提供）
▲趙正平被指控愛「亂要通告」。（圖／中天提供）
緊接著小優還被控訴「傳行程表給製作單位要通告」，吳宗憲認為雖然藝人積極爭取工作是好事，但還是想知道製作單位是否會感到困擾，趙正平則以當過製作人的立場回應：「如果不適合的主題妳硬要，就很容易造成製作單位困擾。」但趙正平被指控的竟然也跟「要通告」有關，他解釋：「以前在公司當製作人，就會看到這個主題怎麼都找不到合適的藝人？我就會說是不是不好發？發我啊！我又便宜、又有效果還有收視率。」

但這說法讓在場來賓覺得不合理，趙正平最後只好坦承：「今天這個通告就是我搶來的！剛剛你們問我小優的時候，我超不敢講的，我心裡想說有一個指控就是在說我！」吳宗憲一聽忍不住笑喊：「這個主題是說這個藝人不要臉，要來接受指控，你還跳出來說我就是那個不要臉的！」

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