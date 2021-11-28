COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

賈靜雯姊弟戀挽救人生低谷　47歲拿滿金鐘金馬影后　

▲賈靜雯2年內拿滿金鐘、金馬最佳女主角。（圖／NOWnews影像中心）
▲賈靜雯2年內拿滿金鐘、金馬最佳女主角。（圖／NOWnews影像中心）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-11-28 15:55:26｜2021-11-28 16:15:08

演藝圈姊弟戀百百款，大S、汪小菲婚變鬧得滿城風雨，今年47歲的賈靜雯卻從婚姻中逆襲人生贏家，走出離婚與事業的低潮，賈靜雯在47歲這年事業運大爆發，2年前才以《我們與惡的距離》拿下金鐘影后，昨（27）日憑藉《瀑布》思覺失調媽媽一角，躋身金馬影后，2年內集滿2大獎，她在台上說：「謝謝出現在我生命當中每個絆跌，我都把它記在我的心裡。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
若說賈靜雯成名作，肯定少不了《飛龍在天》。（圖：微博）
▲若說賈靜雯成名作，肯定少不了《飛龍在天》。（圖／微博）
賈靜雯小時候家境不錯，家裡開知名餐館「天津衛」，在台北精華地段敦化南路、南京東路都有房子，後來爸爸投資失敗、罹癌去世，23歲的賈靜雯被迫一夕長大，最高紀錄2年拍16部戲，幫忙家裡還債，堪稱演藝圈公務員的賈靜雯，陸續拍出《飛龍在天》、《倚天屠龍記》等代表作，在台灣、大陸穩坐一線女主角地位。

▲賈靜雯（左一）、修杰楷出席梧桐妹（中）畢典，前夫孫志浩也來了。（圖／臉書）
▲賈靜雯（右起）為了女兒梧桐妹和解前夫孫志浩。（圖／臉書）
賈靜雯30歲嫁給貨運小開孫志浩，育有一女梧桐妹，原以為能苦盡甘來，創造幸福家庭，沒想到這段婚姻，成了賈靜雯口中「最痛的記憶點」，和孫志浩愈走愈遠，夫妻失和又傳出婆媳問題，賈靜雯僅撐3年4個月就離婚，和前夫為了爭取梧桐妹，把家醜全撒出來，最令人印象深刻的是賈靜雯開記者會，泣訴見不到女兒，事後她回想：「我只有一個衝動，無所不用其極地把愛爭取到我身邊，這是一個媽媽的本能，不在乎大家看到什麼。」

▲賈靜雯（右）嫁給修杰楷6年。（圖／賈靜雯臉書）
▲賈靜雯（右）40歲勇敢抓住幸福，嫁給老公修杰楷。（圖／賈靜雯臉書）
賈靜雯重重摔了一跤，花了很長時間修復這段婚姻的傷痛，直到小9歲的修杰楷出現在她生命中，告訴她：「妳讓自己好，小孩才會好。」修杰楷陪著她正視自己、療癒自己，賈靜雯才在40歲這年，迎來真正的幸福，也因此賈靜雯的表演，累積許多生命的厚度，導演鍾孟宏就說：「賈靜雯的好是藏在她長久的歷練裡面，這個是非常難得的。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
62.76%37.24%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
58.96%41.04%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.48%59.52%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
57.94%42.06%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀