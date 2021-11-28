賈靜雯姊弟戀挽救人生低谷　47歲拿滿金鐘金馬影后　

演藝圈姊弟戀百百款，大S、汪小菲婚變鬧得滿城風雨，今年47歲的賈靜雯卻從婚姻中逆襲人生贏家，走出離婚與事業的低潮，賈靜雯在47歲這年事業運大爆發，2年前才以《我們與惡的距離》拿下金鐘影后，昨（27）日憑藉《瀑布》思覺失調媽媽一角，躋身金馬影后，2年內集滿2大獎，她在台上說：「謝謝出現在我生命當中每個絆跌，我都把它記在我的心裡。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-28 15:55:26｜2021-11-28 16:15:08
賈靜雯小時候家境不錯，家裡開知名餐館「天津衛」，在台北精華地段敦化南路、南京東路都有房子，後來爸爸投資失敗、罹癌去世，23歲的賈靜雯被迫一夕長大，最高紀錄2年拍16部戲，幫忙家裡還債，堪稱演藝圈公務員的賈靜雯，陸續拍出《飛龍在天》、《倚天屠龍記》等代表作，在台灣、大陸穩坐一線女主角地位。
賈靜雯30歲嫁給貨運小開孫志浩，育有一女梧桐妹，原以為能苦盡甘來，創造幸福家庭，沒想到這段婚姻，成了賈靜雯口中「最痛的記憶點」，和孫志浩愈走愈遠，夫妻失和又傳出婆媳問題，賈靜雯僅撐3年4個月就離婚，和前夫為了爭取梧桐妹，把家醜全撒出來，最令人印象深刻的是賈靜雯開記者會，泣訴見不到女兒，事後她回想：「我只有一個衝動，無所不用其極地把愛爭取到我身邊，這是一個媽媽的本能，不在乎大家看到什麼。」
賈靜雯重重摔了一跤，花了很長時間修復這段婚姻的傷痛，直到小9歲的修杰楷出現在她生命中，告訴她：「妳讓自己好，小孩才會好。」修杰楷陪著她正視自己、療癒自己，賈靜雯才在40歲這年，迎來真正的幸福，也因此賈靜雯的表演，累積許多生命的厚度，導演鍾孟宏就說：「賈靜雯的好是藏在她長久的歷練裡面，這個是非常難得的。」