台灣百大集團排名　台積電賺最多、富邦總資產贏霖園奪冠

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就資產總額排名來看，前10大集團的最大亮點，除躍居資產總額排名第1名，亦同步交出稅後純益排名第3名、淨值排名第四名、營收淨額排名第名佳績的富邦集團，2020年資產總額達到11兆1399億元，超越霖園集團的11兆246億元，擠下霖園集團自1989年起至2019年連續30年稱霸台灣第1大集團的地位，富邦集團也成為新一任台灣第一大集團。
中華徵信所分析，儘管國泰金控的合併資產總額仍高於富邦金控1.7兆元之多，但是霖園集團長期只在金融及不動產領域耕耘，反觀富邦集團以積極多角化經營為發展戰略，自2001年成立富邦金控後先後跨進電信、零售、有線電視等新領域，又以在兩岸併購銀行為金融領域發展鋪路，在成功併購日盛金控集團後，總共花了20年的時間，終於登上台灣集團王座。
其次，第一金控，在資產總額與淨值連續5年正成長的表現下，2020年以資產總額3兆5572億元的資產總額，睽違10年再次入榜前10大行列。資產總額前10大集團中，富邦集團、第一金控集團及合庫金控資產總額分別成長12.11%、10.68%及10.9%外，其他7個集團的資產成長率都低於10%。
在營收總額方面，鴻海科技集團在消費性電子產品與電腦終端等產品領域，外銷值突破3兆元的成長趨勢下，交出營收成長率0.38%的微幅成長，2020年營收總額來到6兆5,092億元的鴻海，不但連續13年稱霸續寫百大集團營收新紀錄，其營收更超越第2名至第5名的聯華神通、台塑、和碩及台積電4大集團營收總和，再度寫下難以超越的營收新門檻。
中華徵信所這次調查中百大集團營收兆元俱樂部除鴻海科技集團外，尚有聯華神通、台塑、和碩、台積電、金仁寶、廣達電腦等共計6個集團入榜。台積電集團以1兆3601億元創下合併營收總額歷史新高、營收成長率高達25.32%的佳績，代表半導體產業首次登上營收總額排行榜前五名。
有鑑於2020年電子產品隨宅經濟需求驅動、美中貿易戰美國制裁中芯出口，導致全球產業訂單出現板塊移動，同步受惠台積電、聯電以及聯發科3大半導體產業集團的稅後純益向上攀升，一同名列稅後純益前10強。全球晶圓代工市占超過50%的台積電，在稅後純益成長率49.97%的帶動下，台積電交出稅後純益5187億3,539萬元的成績單，連續10年位居獲利王。
聯電集團也以119.9%的稅後純益成長率，連帶稅後純益自216.18億元成長至475.38億元，排名自上次的第17名攀升至賺錢最多集團的第7名。聯發科集團，同樣交出77.65%的稅後純益成長率，讓稅後純益自230.33億元上升到409.17億元，名列稅後純益第10名。
值得注意的是，這次100大集團共計有1家新入榜，經由晶元光電與隆達電子公司合併後新成立的光電業富采投控集團，在2020年營收成長率48.52%、資產成長率19.11%雙雙達到近5年新高的情況下，富采投控首次擠進100大之列，專注投入化合物半導體技術研發與生產製造LED產業的富采投控，目前排名第97名。