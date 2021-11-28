西裝男占用台鐵親子車廂！被列車長勸離竟怒嗆：多X啊？
日前，一名身穿西裝的男子，獨自跑到台鐵親子車廂內就座，但該車廂其實是提供12歲以下孩童及隨行家庭、亦或是孕婦搭乘，而男子此舉顯然占用他人座位，因此列車長出面要求男子離開，到別的車廂就座，不料男子卻口氣惡劣，甚至大聲咆哮，怒嗆列車長「多X啊？」、「有點禮貌嘛」，過程全被網友拍下，PO到「爆料公社」，引發眾多網友撻伐，認為「「最沒禮貌的就是你」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 16:51:45
據了解，台鐵為方便有12歲以下兒童的家庭、以及懷孕婦女，特別設置親子車廂，除了有哺乳室等設備，也方便讓兒童們有活動空間，不料日前一名穿西裝男子，卻直接跑到該車廂坐，無疑是占用他人方便，而列車長獲報後，便出面要求該男子離開、去往別的車廂乘坐。
但該男子卻甚為不滿，大聲咆哮怒嗆列車長，還不斷跳針「然後呢？然後呢？」讓其他乘客都超傻眼，而過程也被拍下PO網。網友們紛紛表示「沒禮貌的是你！」、「一屁股坐在親子車廂就有禮貌嗎？規則在那邊看不懂嗎？」、「自己坐錯位子被人說就乖乖說不好意思，換位子就好，大聲什麼？」。
最後，在列車長強硬要求下，男子心不甘情不願的背起背包離去，還嗆聲「多X啊？」、「有點禮貌嘛」，對此台鐵表示，如乘客違規搭乘親子車廂，經勸離無效，就會依規定要求重新補票、並加收50%票價，台鐵也呼籲，希望旅客發揮同理心和愛心。（編輯：林盈君）