獨家卡司曝光！動力火車成軍24年 首登台北跨年開唱
眾所矚目的「臺北最High新年城-2022跨年活動」，昨（27）日由臺北市副市長蔡炳坤與金曲搖滾天團動力火車於心中山線形公園一同宣告系列活動正式起跑，同時曝光跨年晚會首波卡司名單，網路節目《木曜四超玩》主持群邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞除了將扛下主持棒，也同時身兼演出嘉賓，Tizzy Bac、旺福、茄子蛋、動力火車、黃小琥等人氣樂團與唱將，也將和臺北民眾一起跨年。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-28 16:22:09｜2021-11-28 16:22:26
出道24年即將首次登上臺北跨年晚會，動力火車以充滿正能量的爆發力嗓音演出經典曲目《彩虹》，獻給這一年多來防疫不懈怠、勇敢面對挑戰的每一位民眾，並開心地表示，「這是我們演藝生涯最高峰，第一次參加臺北跨年晚會，我們以前都不夠大咖，今年終於站上了超級巨星的位置！這是我們的目標，終於到達了！」動力火車並透露跨年夜將與茄子蛋合作演出，大讚茄子蛋是目前臺灣最紅的團體，彼此都很欣賞對方的音樂，可以一起合作很開心，「茄子蛋就負責一些年輕朋友，我們就負責爸爸媽媽。」
觀傳局今年與「台北市旅行商業同業公會」及「中華民國旅行商業同業公會全國聯合會」，規劃「臺北最High新年城-2022跨年晚會」專屬遊程持續熱銷中，只要購買遊程，還可獲得晚會搖滾區入場證1張，近距離接觸最愛的偶像，更可以絕佳視野觀賞101煙火秀。