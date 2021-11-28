COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

衛武營草地有老鼠藥　市府︰已告知衛武營要標示相關警語

▲有民眾帶寵物到衛武營廣場草地遊玩，竟然在草地發現老鼠藥散落一地，立即PO臉書社群提醒大家留意。（圖／截自臉書社團「邊境。遊。樂。趣」）
▲有民眾帶寵物到衛武營廣場草地遊玩，竟然在草地發現老鼠藥散落一地，立即PO臉書社群提醒大家留意。（圖／截自臉書社團「邊境。遊。樂。趣」）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-28 16:34:36

衛武營國家藝術文化中心草地竟然有老鼠藥，高市府動保處今（28）日立即派員到場了解，係衛武營國家藝術中心為防制老鼠危害，在隱蔽處設置盒狀鼠餌站，散落在草地的藍色鼠餌應是被叼出來，未發現人狗遭毒害情況，市府動保處提醒應在避免動物受毒害前提下，使用毒餌期間請於網站及各出入口公告警示標語。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲衛武營廣場草地竟然發現老鼠藥散落一地。（圖／截自臉書社團「邊境。遊。樂。趣」）
▲衛武營廣場草地竟然發現老鼠藥散落一地。（圖／截自臉書社團「邊境。遊。樂。趣」）
有網友在臉書社群反映，帶著寵物在衛武營廣場活動時，竟然發現草地有老鼠藥，且藍色鼠餌散落一地，唯恐會有動物或小孩誤食。

高市府動保處今派員到衛武營了解，未發現人狗遭毒害情況，經衛武營告知為防治鼠害，在兒童、流浪貓狗與寵物不易觸及的隱蔽之處設置盒狀的鼠餌站，並會固定在地上，外盒有相關警語，清潔公司也定期巡視，這次藍色鼠餌應是被叼出來，目前除定期巡檢外，也會加強巡檢頻率，避免傷及其他動物。

高雄市農業局動保處表示，已以口頭告知後續也會發公文給衛武營管理單位，在避免動物受毒害前提下，使用毒餌期間請於網站及各出入口公告警示標語，吿知飼主遛狗請牽繩、戴口罩，避免動物誤食餌料。

環保局呼籲使用老鼠藥進行滅鼠時，一定要小心使用並注意放置餌藥的位置，特別在公共場所使用時，要標示相關警語，避免人及寵物誤觸或誤食；廢棄不用的滅鼠餌劑，妥善裝袋包好交由垃圾車清運，以免造成環境污染。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
62.72%37.28%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
58.91%41.09%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.52%59.48%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
57.98%42.02%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀