衛武營草地有老鼠藥 市府︰已告知衛武營要標示相關警語
衛武營國家藝術文化中心草地竟然有老鼠藥，高市府動保處今（28）日立即派員到場了解，係衛武營國家藝術中心為防制老鼠危害，在隱蔽處設置盒狀鼠餌站，散落在草地的藍色鼠餌應是被叼出來，未發現人狗遭毒害情況，市府動保處提醒應在避免動物受毒害前提下，使用毒餌期間請於網站及各出入口公告警示標語。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-28 16:34:36
有網友在臉書社群反映，帶著寵物在衛武營廣場活動時，竟然發現草地有老鼠藥，且藍色鼠餌散落一地，唯恐會有動物或小孩誤食。
高市府動保處今派員到衛武營了解，未發現人狗遭毒害情況，經衛武營告知為防治鼠害，在兒童、流浪貓狗與寵物不易觸及的隱蔽之處設置盒狀的鼠餌站，並會固定在地上，外盒有相關警語，清潔公司也定期巡視，這次藍色鼠餌應是被叼出來，目前除定期巡檢外，也會加強巡檢頻率，避免傷及其他動物。
高雄市農業局動保處表示，已以口頭告知後續也會發公文給衛武營管理單位，在避免動物受毒害前提下，使用毒餌期間請於網站及各出入口公告警示標語，吿知飼主遛狗請牽繩、戴口罩，避免動物誤食餌料。
環保局呼籲使用老鼠藥進行滅鼠時，一定要小心使用並注意放置餌藥的位置，特別在公共場所使用時，要標示相關警語，避免人及寵物誤觸或誤食；廢棄不用的滅鼠餌劑，妥善裝袋包好交由垃圾車清運，以免造成環境污染。