大陸冷氣團南下！後天開始急凍5天 北台灣下探低溫10度
（中央社記者張雄風台北28日電）今天清晨平地最低溫，為苗栗縣西湖鄉攝氏15.3度。氣象專家吳德榮說，預估30日鋒面掠過，大陸高壓乾冷空氣南下先濕冷後乾冷，持續至12月4日，北台灣平地最低溫約可降至10度。根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，平地最低溫為苗栗縣西湖鄉15.3度，平地最低溫前10名大多位於苗栗縣。
中央社
2021-11-28 17:11:38｜2021-11-28 17:11:49
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天起東北季風減弱，南方有中層雲北移，氣溫略升，北海岸、大台北東側、東半部有局部雨，西半部多雲，中南部有局部零星飄雨，山區較明顯。吳德榮提到，明天西半部晴時多雲、東半部偶局部短暫雨；北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚涼。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，原分成兩股南下的冷空氣，已合併成一大波，影響持續至12月4日。30日鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台灣先轉濕冷、晚再轉乾冷，平地最低氣溫遽降至13度左右。吳德榮說，12月1至4日乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲、白天氣溫逐日緩升，在陽光下或不覺得冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成、早晚氣溫降得非常低，要注意氣溫劇烈變化。
他提到，北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低；台北氣象局也有觸及14度，冷空氣強度有機會達大陸冷氣團。吳德榮表示，12月5、6日轉偏東風，冷空氣逐漸減弱，白天氣溫漸升、清晨氣溫仍很低，日夜溫差大，西半部仍晴朗，東半部偶有零星降雨。